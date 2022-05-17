韓男誘360名男童拍裸照囚12年 庭外懺悔一句話被全國圍剿

韓國一名猥褻犯專向男童下手，多次誘騙受害人拍裸照及影片，審訊期間的言論更充滿爭議，令民眾相當憤怒。在國外已有性罪行前科的他，近日進行二審終審判決，崔由一審入獄15年改判12年有期徒刑，當他步出法庭外時向傳媒表示，希望將來出獄後可做一件事，結果遭全國圍剿。

綜合韓媒報導，27歲的崔燦旭（최찬욱）在2016年至2021年期間，於社交網站開設30個帳號扮成女生上網結識男童，利用青少年對異性的好奇向他們下手，誘騙大田地區多名11至13歲男童拍下裸照及影片。

"출소 후 변호사 되고 싶다"…'아동 성 착취' 최찬욱 감형 호소 #SBS뉴스 https://t.co/exe15zWkq7 — SBS 뉴스 (@SBS8news) May 11, 2022

此外他還在私家車上強姦兩名小學生及猥褻1名小童，過程中強迫他們吃糞便和體液。2021年6月落網後，崔燦旭被揭手機存有6,954個照片及影片檔案，涉及最少357名受害人， 其中14個檔案更已散佈到網上。

崔燦旭被控製作及散佈兒童不雅照片、非禮、強姦等罪名，他承認大部分罪行：「我知道自己有孌童癖症狀，見到未成年人士就感到性興奮，想好好接受治療。」更感謝警方拘捕「救贖」他。專家心理報告指出，崔燦旭因為未拍過拖而對異性產生距離感，覺得與女性發生性行為有罪惡感，但對比自己年紀小的同性則沒有此感覺。

案件近日進行二審終審判決，崔燦旭由一審入獄15年改判12年有期徒刑，被轟刑罰阻嚇性太低。辯方求情時指：「被告讀中學時性格誠實，更因此獲得模範生獎。犯案後與部分受害者和解，而且並非為錢製作及散佈不雅照。」

成功減刑的崔燦旭，步出法庭時被問到出獄後的打算？他回答：「受到處罰之後想當律師，我會帶頭根除這種淫褻兒童的文化。」網民踢爆崔燦旭在美國留學時也曾猥褻兒童，是性罪行慣犯，大鬧他賊喊捉賊之餘更逍遙法外。

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文章授權轉載自《香港01》