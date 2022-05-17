美國計劃放寬對古巴的若干限制

華盛頓宣布將取消對古巴的一些限制。美國國務院稱，計劃恢復一項已暫停數年的計劃，以方便在美古巴人的家庭成員移民；取消從美向古每季度1000美元的匯款上限；增加兩國間航班數量。

同時，華盛頓方面強調，所有針對古巴個人和機構的金融制裁繼續。美政府一高官解釋說，部分放寬對古政策是對古巴“人道主義局面”作出“回應”，給古巴人民提供“經濟發展”的機會。

古巴政府：“朝正確方向邁出的一小步”

哈瓦那政府對美方此舉表示歡迎，認為這是“朝正確方向邁出的一小步”。不過，該國外長羅德裡格斯（ Bruno Rodríguez ）在推特上強調，此舉既未改變“美國不成功的對古政策的目標，也未改變其主要手段”。

2014年至2016年，奧巴馬總統領導下的美國同古巴實現了歷史性和解；但在特朗普執政期間，兩國關系明顯降溫。拜登政府迄今維持了特朗普對古巴的所有制裁措施，但如今試圖謹慎做出調整。

“在錯誤的時間以錯誤的理由向錯誤的人發出錯誤的信息”

在美國，華盛頓同古巴這個共產主義國家的關系具政治爆炸性，一大因素是大量的古巴移民。在國務院做了放寬對古政策的宣布後，國會參院外交關系委員會主席、拜登的黨內同事梅嫩德斯（Bob Menendez）隨即表示了不滿，並批評說：“今天的宣布有可能是在錯誤的時間以錯誤的理由向錯誤的人發出錯誤的信息。”

上月底，美國和古巴4年來首次就移民問題舉行高層次外交會談，議題中包括如何處理現有移民協議的執行問題，其背景之一是，新近以來，進入美國的古巴非法移民數量增加。古外交部批評美方未遵守保證每年向古巴人發放2萬個簽證的雙邊協議。美國政府一高官如今回應，應盡快達到這一數量。

因“哈瓦那綜合症”，美駐哈瓦那大使館工作人員幾年前即已減至最低限度。2016年起，數十名居住在古巴首都的美國外交官及家屬罹患不明頭痛、聽力下降、頭暈和惡心。此後，在世界諸多地方也出現有關類似現象的報道。今年2月，美國情報機構在一份報告中稱，一些“哈瓦那綜合症”病例可能由某種電磁輻射引發。

（德新社，法新社）

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