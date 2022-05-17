巴基斯坦一嫌犯被捕 被指計劃襲擊中國人

巴基斯坦當局周一（5月16日）表示，安全部隊根據情報逮捕了一名婦女，據稱她正計劃襲擊在西南地區從事建築項目的中國公民。

俾路支省的反恐部門宣布了此次逮捕，並且在一份聲明中指出，這名婦女是俾路支省解放軍的成員。該組織是分離主義組織，聲稱對4月底一名女性自殺炸彈手在卡拉奇大學的襲擊事件負責。

上月底爆炸攻擊導致4死

位於巴基斯坦南部的卡拉奇大學4月26日發生爆炸攻擊，校內孔子學院一輛班車遭遇炸彈襲擊，共造成3名中國籍教師與1名巴基斯坦公民等4人死亡。爆炸案發生後，中國外交部發布聲明稱事件為「自殺式恐怖襲擊」。

中巴總理通話

巴基斯坦總理謝裡夫（Shahbaz Sharif）和中國國務院總理李克強在周一的逮捕行動幾個小時後通了電話。李克強指出，中方對於之前卡拉奇中國公民受襲事件感到震驚和憤慨。希望巴方盡快將凶手繩之以法，撫慰遇難人員親屬和傷者，全面加強對在巴中方機構和人員的安保措施。

謝裡夫就此事向李克強表示哀悼，他強調巴方強烈譴責恐怖主義，珍視在巴中方人員生命安全，將中方傷亡人員視作自己的同胞不作區分，並承諾為中國人提供最大限度的安全保障。

數千中國人在巴協助「中巴經濟走廊」

數以千計的中國工程師、專家和勞工正在為近年來在巴基斯坦啟動的「中巴經濟走廊」項目工作，該項目是中國價值數十億美元的「一帶一路」倡議的一部分。

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與此同時，高級警官Ali Mardan Khoso說，周一在卡拉奇發生了爆炸案，造成一名女性路人死亡，另有13人受傷。沒有人立即聲稱對這次襲擊負責，但懷疑是俾路支省的分離主義武裝分子所為，他們一直在那裡發動小規模叛亂。

（美聯社、路透社、新華社）

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