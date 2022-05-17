盧安達要求引渡嫌犯 英國持反意見

4月14日與英國協議難民遣返計畫後，盧安達總統卡加米於16日要求英國遣送1994年大屠殺事件的嫌犯回盧安達。仍而，英國尚不願引渡大屠殺罪犯，並質疑計畫與引渡條例的關聯性，認為引渡罪犯和難民遣返無關。目前該遣返計畫遭外界質疑不符人道主義，難民的權益保障恐成隱憂。

協議與引渡無關？

根據《英國衛報》報導，盧安達與英國簽訂爭議性的難民遣返計畫協議後，卡加米於5月16日要求引渡1994年盧安達種族滅絕的嫌疑犯。但英國法官先前以嫌犯無法在盧安達接受公平審判為由，拒絕引渡。五名嫌疑犯皆於大屠殺事件後至英國申請庇護，



對此，卡加米希望英國政府將其全數遣返至盧安達，並說：「他們不該被安置於如此美麗的英國，監獄才是他們的所屬之地。」

但英國內政部否認該引渡與難民遣返計畫的關聯，其發言人表示，盧安達罪犯有關的引渡，都與我國移民或經濟夥伴關係發展無關。此外，該引渡審判事件是大都會警局的獨立調查，所以內政部不對此多做回應。

主教譴責庇護計畫

《英國衛報》英格蘭聖公會坎特伯里大主教韋爾比於復活節佈道時，大力斥責英國首相強森的難民遣返計畫，認為此舉「將受上帝審判」。

除了宗教團體的抨擊，該計畫也續到人道團體的關切。英國內政部坦承LGBTQ+族群的權益恐在非洲國家受損，儘管如此，政府依然決定執行該政策。對於英國內政部的人權評估措施，移民署長官提出獨立自主審查。國際人權非政府人權組織《人權觀察》(Human Rights Watch)稱其為「公然的謊言」。

遣送非法入境者

根據《[英國衛報] (https://www.theguardian.com/uk-news/2022/may/14/fifty-migrants-to-be-sent-from-uk-to-rwanda-in-a-fortnight-says-boris-johnson



》報導，強森宣稱，已做足對抗左派律師們的準備，力求改革政府的難民計畫。4月14日強森宣布與盧安達簽訂協議，承諾投資1.2英鎊，將尋求庇護之非法入境英國者，送至盧安達，以解決國內難民危機。

不料，該政策引發外界抨擊，質疑難民遣返計畫違反人道主義，恐造成嚴重的社會問題。當被詢問是否會針對《歐洲人權公約》做出回應，強森對此表示：「我們會考慮周全，所有層面都會納入討論範圍。」

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