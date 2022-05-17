索馬利亞恐怖組織蔓延 美軍馳援

美國打擊恐怖主義，打到東非去！索馬利亞國內「青年黨」，近期發起不少大規模襲擊，被美國視為「國外恐怖組織」。該國新總統哈桑已揚言，將來全力抵禦該組織；美國總統拜登也核准美軍進駐該國，協助該國部隊對抗恐怖主義，但強調「不會直接參與戰爭行動」。

青年黨成政治焦點

《CNN》報導，索馬利亞15日時選出該國第十任總統哈桑，當選時宣言要「致力維持穩定的政治」。哈桑在此次選舉擊敗了前總統法馬約，後者在統治期間終止了總理的權力，因將大權集於一身，引發英、美高度關注，擔憂最後上演嚴重的政治衝突。

目前索馬利亞正遭逢近十年來最嚴重的乾旱，還面對到嚴峻的通貨膨脹狀況。而其中引發國際關注的是，該國青年黨正在死灰復燃，在該國首都進行大規模的襲擊。長期以來，青年黨一直被美國指定為「外國恐怖組織」，因為該黨長期致力推翻中央政府，並根據嚴格的《伊斯蘭教法》制定規則，造成該國內的恐怖主義蔓延。

哈桑曾指責前總統說，政府幾年來未能剷除青年黨，會儘速補償恐怖主義受害者的承諾也跳票。哈桑強調說，在未來的任期內，「索馬利亞會全力抵禦青年黨，並作為一個聯邦國家進行好的整合與治理。」

美國出兵協助？

《半島電視台》報導，美國政府近日已授權向索馬利亞駐軍，這是在前總統川普撤除所有駐於該國的軍隊後，重新派遣數百名美軍，也被外界視為有「打擊恐怖主義」的意味。

白宮新聞秘書卡琳表示，總統批准重建美國在索馬利亞駐軍的請求，主要是為了更有效的打擊該國青年黨，該組織的實力最近有增強的狀況，此舉是為了避免他們成為更大的威脅。然而，五角大樓新聞秘書柯比指出，「美軍不會直接參與戰爭行動，只協助指導索馬利亞的部隊打擊青年黨。」

索馬利亞為東非國家，鄰近衣索比亞與肯亞1991年曾陷入內戰，戰事延燒過程政權動盪不安，直到2004年才組成臨時的過渡政府，但與反對勢力的衝突依舊綿延不斷。

美國於2006年就支持衣索比亞干涉該國內政，使得過渡政府控制了大多數領土，而反對勢力則分裂為青年黨等激進團體，至今持續爭奪該地的實質控制權。

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