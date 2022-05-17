疫情減少勞動力 非洲童工雇用再現危機

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】非洲童工問題再度浮上檯面！據聯合國兒童基金會指出，由於疫情打擊，勞動力缺乏，過往略有成效的反童工行動陷入停滯，非洲近四年增加了1700萬名童工，至今撒哈拉以南的非洲地區有超過8千多萬兒童是童工，有的童工在礦場工作、有的生產經濟農業作物（如可可），甚至有的是孩子兵，但聯合國對阻止童工行動感到無力，鮮有積極措施應對。

非洲童工已是沉痾

非洲並非首度因童工問題備受抨擊，但現在卻因疫情大流行又添一把火。根據《德國之聲》報導，聯合國兒童基金會近期表示，長年打擊濫用童工行動略有成效，但最新報告顯示，非洲近四年童工數同期又增加約1700萬人，這是近20年來終止童工行動首度「開倒車」。

聯合國兒童基金會將矛頭對準疫情，疫情讓非洲大缺勞動力，同時也因經濟更加貧困（隨著全球原物料或進口物資價格上漲），剝削童工成為非洲多國的無奈之舉。光是撒哈拉以南的非洲地區就有超過8千萬名童工，意即該地超過5分之1的兒童都是童工，非洲童工數約佔全球童工的半數。

據沙烏地公報報導，這些童工有多數都進行農業相關活動（約佔7成），多是與其家庭成員一起工作，舉例像在象牙海岸和迦納，就有約210萬的童工從事可可生產，全球可可有3分之2是靠非洲生產的，市面上美味誘人的巧克力，多是這些童工的血汗勞動成果。儘管跨國可可產品公司雀巢，積極在可可種植區替兒童建造教室，盼能轉移使用童工的負面印象，但顯然成效不大。

礦場、戰場都有童工

除此之外，像在坦桑尼亞、剛果，不少童工是在危險、勞累的礦場採金礦，甚至更危險的職業：孩子兵，像是南蘇丹此前就被聯合國報導過，仍約有2萬名全副武裝的孩子兵。對於這些危險的童工職業，聯合國難以阻止，針對性的防止措施很少見，畢竟作為童工的父母有權力送孩子去「職場」，而這也很難一一通報或監察。

對此，本週在南非的德班市舉行了第五屆全球消除童工會議，峰會呼籲目標是2025年前結束雇用童工，南非總統拉馬福薩聲稱，童工雇用是非洲發展的最大敵人，而國際勞工組織（ILO）總幹事蓋伊萊德也與會響應，表示童工是對基本人權的侵犯，這也是首度在非洲舉行的童工議題高峰會，但針對疫情將更多兒童推入勞動力市場，峰會上似乎還未有實際解方。

【更多精采內容，詳見 】