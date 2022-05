在北約與俄國選邊 歐洲剩5大中立國

美國紐約州水牛城在當地時間5月14日下午2時許發生大規模槍擊案,年僅18歲的白人兇嫌甘德倫(Payton Gendron)在當地黑人社區的一間超市連續開槍,造成至少10人中彈身亡、另有3人受傷;在13名受害者中,11人是黑人、2人是白人,水牛城市長布朗(Byron Brown)表示,甘德倫的行兇動機就是「殺死盡可能多的黑人」(take as many black lives as possible),警方認定這起事件是出於種族因素的仇恨犯罪(hate crime)。

2022-05-16 13:16