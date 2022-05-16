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在北約與俄國選邊 歐洲剩5大中立國

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
歐洲還有多少保持中立的國家，還沒選邊站？瑞士、奧地利、愛爾蘭、馬爾他、賽普勒斯。(photo from wikimedia)
歐洲還有多少保持中立的國家，還沒選邊站？瑞士、奧地利、愛爾蘭、馬爾他、賽普勒斯。(photo from wikimedia)

隨著芬蘭與瑞典申請加入北約後，北約與俄羅斯的軍事平衡顯得搖搖欲墜，歐洲還剩下保持中立的國家不多，首先是中立的代名詞瑞士，分析師認為他們是最不可能有傾向的，其餘四國奧地利、愛爾蘭、馬爾他都採取軍事中立、道德非中立，至於塞普勒斯因為歷史分裂緣故，並不親北約，但卻與美國關係加溫，算是特別的存在，仍盼維持中立。

瑞士盼堅守中立

從俄國入侵烏克蘭後，歐洲彷彿陷入選邊站的立場遊戲，根據《全球時報》報導，儘管俄國立場堅定，北約的擴張態度也並未退卻，近期熱議的芬蘭與瑞典相繼提出加入北約的歷史性申請，這讓分析人士擔憂北約與俄國的平衡會更不穩，雖不見得會引發實質戰亂，但俄國很可能採取政治外交行動，諸如拉攏其他歐洲國家反制，那歐洲究竟還剩多少國家保持中立？

根據《阿拉伯衛視新聞網》報導，剩餘自稱為中立的還有5國，分別是瑞士、奧地利、愛爾蘭、馬爾他、賽普勒斯。首先是「中立的代名詞」瑞士，雖然該國將中立寫入憲法內，但在近期表態支持歐盟對俄國的制裁後，當局努力解釋著他們的中立概念，如今當地媒體也不斷討論著中立的意義，支持歐盟之舉顯然已經挑起該國輿論與認知的混亂。

不過據該文分析，瑞士偏離中立的可能性仍低，該國已要求別將瑞士軍事裝備轉送給烏克蘭，國內議會擁有最多席位的民粹主義、右翼政黨，一直對制裁俄羅斯感到猶豫不決，瑞士最可能是以非北約成員國的名義，與北約進行軍武採購合作，國防安全政策主管普里就提過，他們所作所為都只為提高瑞士的安全，而不是要改變中立的國家傳統。

奧、愛、馬僅軍事中立

至於奧地利，保持中立是該國現代民主章程的一部份，在總理內哈默的帶領下，奧地利的確保持良好的軍事中立，但他強調，軍事中立不代表道德中立，內哈默也強烈譴責俄國在烏克蘭的暴力行為。

愛爾蘭則更直接，總理馬丁此前表態過，該國並非政治中立，僅僅是軍事中立而已，愛爾蘭同樣配合各國對俄國的制裁，更向烏克蘭提供非致命性的物資援助。馬爾他立場與愛爾蘭高度雷同，總統維拉在愛爾蘭總統希金斯國事訪問期間，一同強調了「正向積極的中立」概念，一起譴責俄國入侵。

賽普勒斯相較之下較特殊，因為歷史分裂緣故，1970年代中期土耳其軍隊入侵，當時北約其他盟國並未阻止土國，左翼常將該國分裂歸因於北約身上，故賽國不如上述國家親北約，但過去十年來卻與美國關係升溫，賽國分別是跟英美特別要好，英國在該國有兩個主權軍事基地，與美國合作在東岸設有監聽站，並持續歐洲保持著中立，允許俄國在港口補給。

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北約 瑞士 愛爾蘭

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