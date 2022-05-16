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瑞典執政黨支持加入北約 北約秘書長：歷史性時刻

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瑞典首相安德森。美聯社
瑞典首相安德森。美聯社

在芬蘭正式宣布將申請加入北約後，瑞典執政的社會民主黨週日（5月15日）也表示，他們支持瑞典加入北約，將尋求國內議會多數支持此決定。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，該黨放棄了幾十年來反對瑞典加入北約的立場。瑞典外交部長林德（Ann Linde）在推特上寫道：「今天，瑞典社會民主黨做出了一個歷史性的決定，同意瑞典申請加入北約。」

瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）說，她將於週一（5月16日）前往瑞典議會，尋求對瑞典申請加入北約的廣泛支持。她在新聞發佈會上說：「明天我將確保瑞典議會對加入北約的申請有廣泛的支持。之後，政府將作出決定。」

通訊社報導稱，瑞典議會對瑞典申請加入北約已經有廣泛的支持。芬蘭與瑞典幾十年來在軍事方面一直保持中立，但俄羅斯入侵烏克蘭改變了兩國民眾對加入北約的看法。

同日，北約副秘書長吉歐阿納（Mircea Geoana）告訴德國之聲，北約將盡最大努力確保芬蘭和瑞典有一個快速的申請過程。他說，芬蘭和瑞典是北約已經擁有的兩個最緊密合作伙伴。

吉歐阿納表示：「我們無需提及瑞典與芬蘭精湛的民主進程，軍隊的高端能力，以及他們已經非常融入北約的運作。他們將為他們的安全，為我們的安全，以及為跨大西洋共同體增加價值。」

此外，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）15日也說，如果芬蘭和瑞典決定申請加入北約，這將是「一個歷史性時刻」。他在柏林舉行的北約聯盟會議上對記者說：「他們的成員資格將增加我們的共同安全，表明北約的大門是敞開的，侵略不會得到回報。」

斯托爾滕貝格說，北約將研究在芬蘭和瑞典申請加入北約的過渡期間，為其提供安全保障。他還說，土耳其並沒有阻止瑞典和芬蘭的入盟申請，並表示有信心解決安卡拉所表示的擔憂。他說：「我相信我們能夠找到共同點，就如何在成員資格問題上取得進展並達成共識。」

北約向烏克蘭保證 提供無限制的軍事支持

與此同時，北約15日也承諾在烏克蘭與俄羅斯的衝突中向其提供無限制的軍事支持。在柏林舉行的北約外長會議上，德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）說，只要烏克蘭為其國家自衛需要這種支持，北約就會提供軍事援助。

貝爾博克還批評俄羅斯政府單方面撤銷1997年的《北約-俄羅斯成立法案》，認為這種行為正是北約現在加強其東翼的原因。在《北約-俄羅斯成立法案》中，北約同意不在聯盟的東部領土上駐扎「大量作戰部隊」。然而，這一承諾顯然是以穩定的安全環境為條件的。

北約秘書長斯托爾滕貝格15日在柏林舉行的北約聯盟會議後表示，他認為烏克蘭可以擊退俄羅斯的入侵。他說：「烏克蘭可以贏得這場戰爭。烏克蘭人正在勇敢地保衛自己的家園。」

斯托爾滕貝格也說，俄羅斯在烏克蘭沒有實現其戰略目標。他指出：「俄羅斯在烏克蘭的戰爭沒有按照莫斯科的計劃進行。他們沒能拿下基輔，他們也正在從哈爾科夫撤退，他們在頓巴斯的主要攻勢已經停滯。」

斯托爾滕貝格還敦促北約「繼續加強和維持」其對烏克蘭的支持。

此外，美國駐基輔大使館15日表示，烏克蘭已經在前線部署了許多新的火炮系統，包含美國M-777榴彈炮。該使館在推特上轉發了一段烏克蘭士兵訓練使用這些武器的影片，並在推文中寫道：「M-777榴彈炮運作中。這是美國最近為烏克蘭武裝部隊提供的8億美元援助計劃的一部分。」

美國大使館還說，美國送來的90門榴彈炮，現在都在烏克蘭，許多已部署在前線。這批M-777榴彈炮是美國幫助烏克蘭擊退俄羅斯入侵的援助計劃一部分。此榴彈炮因其射程遠，精準度高，被認為是特別重要的武器。

（路透社、法新社）

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