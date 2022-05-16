芬蘭正式宣布將申請加入北約

（德國之聲中文網）在得到執政黨的支持後，芬蘭政府5月15日正式宣布，它將申請加入北約。

芬蘭總統紹利·尼尼斯托（Sauli Väinämö Niinistö ）表示，他同意政府的意見，並在這一決定宣布前與議會進行了協商。

"這是一個歷史性的日子。一個新的時代正在開啟，"尼尼斯托在和總理桑娜·馬林（Sanna Marin）聯合舉行的新聞發布會上這樣說道。

桑娜·馬林總理表示，"我們曾經與俄羅斯發生過戰爭，我們不希望我們自己、我們的孩子會有那樣的未來，這就是為什麼我們今天以及未來幾周要做出這些決定，這樣將永遠不會再有戰爭。"

桑娜·馬林還表示，與瑞典一起加入北約組織至關重要。她說："重要的是，我們朝著同一個方向前進，重要的是，我們以同樣的速度前進。"瑞典執政的社會民主黨周日預計也將宣布支持瑞典加入北約。

德國外長：希望加快批准

德國外交部長貝爾博克說，如果瑞典和芬蘭都希望加入北約，柏林希望加快批准程序。審批通常可能需要長達一年的時間，但貝爾博克說，"如果這兩個國家決定加入，他們可以非常迅速地加入。"

與此同時，北約成員國土耳其表示反對這兩個北歐國家加入該集團。土耳其特別指責瑞典對庫爾德工人黨（PKK）寬大處理。芬蘭總統尼尼斯托說，他准備與埃爾多安總統就他提出的問題進行新的討論。

上周六，尼尼斯托總統表示，已將芬蘭加入北約的計劃告訴了俄羅斯總統普京。根據克裡姆林宮的聲明，普京告訴尼尼斯托，俄羅斯對芬蘭不構成威脅，但芬蘭加入北約會對兩國關系產生負面影響。俄羅斯此前一直威脅要對北約的擴張進行報復。

芬蘭與俄羅斯有1300公裡長的邊界。二戰期間，芬蘭與蘇聯曾經爆發戰爭。冷戰期間，赫爾辛基在北約和蘇聯之間保持相對中立的態度，沒有進行外交結盟。但是莫斯科最近的侵略行為促使這個波羅的海國家重新考慮其立場。在俄羅斯於2014年吞並烏克蘭克裡米亞半島後，芬蘭加強了與北約的合作。自俄羅斯軍入侵烏克蘭後，芬蘭公眾對加入北約的支持率直在線升。根據公共廣播公司YLE最近進行的一項民意調查，目前有76%的芬蘭人贊成加入北約。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）最近向歐洲議會議員表示，"我們相信芬蘭將為北約帶來附加值。我們的國防軍戰時兵力為28萬，訓練有素的後備軍為90萬"。

（美聯社，路透社等）

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