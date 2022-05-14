芬蘭放棄中立地位欲加入北約 普亭警告：這是個錯誤

日本首相岸田文雄周二（5月10日）只用了15分鐘時間與玉城丹尼談話，儘管這位沖繩縣知事向他提交了一份重要的備忘錄。在周日（5月15日）沖繩島回歸日本50周年前夕，玉城在一攬子建議中提醒首相...

2022-05-14 20:50