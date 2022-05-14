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芬蘭放棄中立地位欲加入北約 普亭警告：這是個錯誤

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

北歐國家芬蘭和瑞典宣布將申請加入北約，芬蘭總統尼尼斯托14日與頗有私交的俄國總統普亭通電話，告知芬蘭決定。普亭則回應，芬蘭放棄中立地位、選擇加入北約「會是個錯誤」。

普亭對尼尼斯托表示，芬蘭的安全並沒有受到威脅。

芬蘭預定15日正式宣布將申請加入北約的決定。

芬蘭與俄國國境接壤1300公里，俄國入侵烏克蘭後，芬蘭憂心俄國野心恐進一步擴張，國內民意也傾向加入北約。

儘管普亭未在電話中對尼尼斯托表現任何威脅，但俄國外交部早前暗示會採取報復手段。

俄國能源公司Inter RAO位於芬蘭的子公司RAO Nordic於13日表示，因為總公司未收到5月份電費，本周末將停止對芬蘭輸電。

芬蘭總統尼尼斯托（左）14日致電普亭，告知芬蘭將申請加入北約，圖為兩人去年10月於莫斯科會面。（美聯社）
芬蘭總統尼尼斯托（左）14日致電普亭，告知芬蘭將申請加入北約，圖為兩人去年10月於莫斯科會面。（美聯社）

芬蘭 普亭 北約 俄羅斯

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