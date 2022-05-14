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「我們要回家了」 南奧塞梯將舉行加入俄羅斯公投

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喬治亞的分離主義地區南奧塞梯將就是否加入俄羅斯進行投票，由比比洛夫（Anatoly Bibilov）領導的地區政府周五（5月13日）宣布了此消息。圖／德國之聲中文網
喬治亞的分離主義地區南奧塞梯將就是否加入俄羅斯進行投票，由比比洛夫（Anatoly Bibilov）領導的地區政府周五（5月13日）宣布了此消息。圖／德國之聲中文網

喬治亞的分離主義地區南奧塞梯將就是否加入俄羅斯進行投票，由比比洛夫（Anatoly Bibilov）領導的地區政府周五（5月13日）宣布了此消息。

南奧塞梯政府的官方聲明提到：「比比洛夫簽署了一項關於在南奧塞梯共和國舉行全民公投的法令」，並引用了公民加入俄羅斯的「歷史期望」。政府聲明顯示，公投定於7月17日舉行。

「我們要回家了」，比比洛夫在社交應用程序Telegram上寫道，「永久地團結起來的時刻已經到來，南奧塞梯和俄羅斯將並肩同行，這是一個偉大新故事的開始」。

這個小而多山的地區大約有6萬人口，與屬於俄羅斯的北奧塞梯接壤。

2008年8月，俄羅斯軍隊介入了喬治亞與南奧塞梯的親俄武裝的衝突。

衝突在歐盟調解下停火結束，但有700多人死亡，數萬名喬治亞裔災民流離失所。

俄羅斯將南奧塞梯視為「獨立」

喬治亞過去曾警告說，南奧塞梯舉行這種投票加入俄羅斯的任何計劃都會被認為是「不可接受的」。

這次公投計劃發生在俄羅斯入侵烏克蘭之際。莫斯科將這場入侵戰爭稱為「特別軍事行動」，聲稱目的是保護烏克蘭東部、頓巴斯和盧甘斯克的俄羅斯裔分離主義地區。

在2008年與喬治亞的戰爭後，莫斯科已經承認南奧塞梯和沿海地區阿布哈茲是獨立的，同時向其提供財政支持。

（路透社、法新社）

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