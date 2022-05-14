沖繩回歸日本50年：居民們落空的希望

日本首相岸田文雄周二（5月10日）只用了15分鐘時間與玉城丹尼談話，儘管這位沖繩縣知事向他提交了一份重要的備忘錄。在周日（5月15日）沖繩島回歸日本50周年前夕，玉城在一攬子建議中提醒首相，島民希望削減美軍的願望至今沒有得到滿足。目前在日本的54000名美軍中，有一半以上駐扎於沖繩。

50年前，即1972年5月15日，美國將沖繩的「行政控制權」移交給日本--時值二戰結束27年後。在當時，居民們就希望能實現非軍事化。

時任首相佐藤榮作最初也拒絕肯定沖繩的戰略和軍事重要性。作為回應，美國認為他的立場是「輕蔑的」，並警告佐藤「未來的合作可能面臨障礙」。

佐藤榮只能咬牙在當時的講話中宣布沖繩的作用「對遠東和平的穩定極為重要」，這就注定了該島作為美軍長期堡壘的命運。

半個世紀後，許多沖繩居民仍然覺得他們無法決定自己的命運。在本月幾家報紙的調查中，61%的受訪者要求減少美國的存在。

「靜止的航空母艦」

美國事實上將該島作為其「靜止的航空母艦」，例如在朝鮮、越南和伊拉克的戰爭中，僅在亞洲最大的美國空軍基地嘉手納基地，每年就有7萬次的起飛和降落。除飛機噪音外，美軍還屢次因交通事故、鬥毆、入室盜竊、性侵和謀殺平民等紛爭引發憤怒和抗議。1995年，三名美國海軍陸戰隊員性侵一名11歲女孩的事件深深地刻在居民的集體記憶中。

美國學者福爾克（Richard Falk）寫道：「沖繩及其人民的悲慘命運是後殖民時代的殖民地寫照。」他將這種情況與西藏、喀什米爾、車臣和新疆相比較。

該島的特殊歷史使這種感覺更加複雜。沖繩曾是琉球王國的一部分，自1879年才被劃入日本國土。在第二次世界大戰即將結束時，日本皇軍和美軍在日本本土唯一的戰鬥「冰山行動」就發生在這裡。所謂「鐵暴風」，即沖繩之戰，幾乎摧毀了所有的住所，造成94000名島民死亡。之後，美軍佔領了重要地段，並建立了如今的88個基地。雖然日本在1952年《舊金山條約》後恢復了正常國家地位，但沖繩仍在美國管轄之下。

沖繩是否存有核武器？

即使在1972年移交行政主權後，美國這些基地也沒有遷走。此外，在核武器問題方面也還隔著一層神秘面紗。據稱，1972年後它們被撤出沖繩。但由於日方沒有權利進入這些基地，因此無法核查真相。此外，日本政府1969年在一項秘密條約中允許美國在緊急情況下於沖繩駐扎核彈，卻對外堅稱不會在港口建造、駐扎或留下核武器。

迄今為止，東京的中央政府一直保持著安全政策優先於島民心願的方針。三年前，當70%的選民在不具約束力的公投中反對在島內搬遷美軍普天間基地時，東京政府無視地方公投結果，繼續不慌不忙地進行建設工作，擴大位於名護市邊野古的基地，作為普天間基地的新地點。

對中國的「威懾作用」

美軍基地構成了美日安全聯盟的基礎，並被視為美國將保護日本的保證。最近，沖繩的軍事重要性甚至有所增加。面對朝鮮的核導彈裝備以及中國對台灣的虎視眈眈，沖繩被看作是美國在亞洲不可動搖的前哨。台灣距離沖繩只有600公里。

在美國試圖遏制中國影響力的新印太戰略中，沖繩島發揮著重要作用，台灣安全問題專家郭育仁強調：「美國基地對中國起到了威懾作用，不僅是在日本和台灣，而且是在整個太平洋地區」。因此，沖繩島民減少軍事存在的深切希望將繼續落空。50年前，佐藤首相向他的秘書坦言：「我不知道歸還沖繩對日本來說是好是壞」，當時的他已經感受到了這種失望。

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