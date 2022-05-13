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不想跟俄「鬥氣」！傳義大利埃尼集團下周開立盧布帳戶
路透13日援引知情人士消息報導，義大利能源巨擘埃尼集團（ENI）將於下周開始開立盧布帳戶來支付俄國天然氣費用，除非此舉被告知違反制裁。
知情人士透露，埃尼集團面臨在20日左右向俄國天然氣工業股份公司付款的最後期限，並準備在俄國天然氣工業銀行開設一個盧布帳戶。
一位不願具名的知情人士說：「埃尼集團需要多一點時間來評估事態發展，但下周將不得不啟動開立盧布帳戶的程序，否則可能違約。」
另一位知情人士則表示，埃尼集團將一直等到最後一刻才決定是否採用盧布支付方案，以便進行全盤考量。
過去幾周，歐洲天然氣進口商一直要求本國政府和歐盟澄清，因為他們擔心用盧布支付可能違反制裁，但拒以盧布支付恐導致供應嚴重中斷。
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