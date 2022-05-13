至少知道他在哪…海外維吾爾人從被洩露的名單 找尋親人下落

一位名叫阿卜杜勒希德（Nursimangul Abdureshid）的維吾爾女性通過這份名單了解到自己家人的下落。目前生活在土耳其的她5年前同生活在新疆的家人失去了聯繫。直到2020年，中國駐安卡拉大使館證實，她的弟弟買買提力以及父母都因為參與恐怖主義活動被關進監獄。

通過最新洩露的這份名單，阿卜杜勒希德了解到，她的弟弟被關在阿克蘇市郊外的一所監獄裡。

她從中國使館得到的文件上顯示，她的弟弟被判處15年零11個月監禁。

現年33歲的阿卜杜勒希德說：「這比完全不知道他在哪裡要好。也算是一個小小的慰藉。有時候我會查看那裡的天氣怎麼樣，是冷還是熱。」

阿卜杜勒希德的父母以及一個哥哥仍然下落不明。她的哥哥很可能也被關進了監獄。

阿卜杜勒希德在被拘押者的名單中認出7個同村的村民。她說，他們都是小生意人或者農民，他們都和恐怖主義無關。

她說她在查看這份名單時，感覺自己幾乎快窒息了。

這份名單詳細列出了每個囚犯的姓名、出生日期、民族、身份證號、罪名、地址、刑期和所處監獄。

目前沒有獨立信息確認這份名單的真實性。

研究者指出，中國官方以反恐的名義將超過100萬維吾爾人和其他穆斯林少數族裔投進再教育營或者監獄。

法新社採訪的5名生活在海外的維吾爾人都在名單上找到自己的熟人或者親屬。

這份名單顯示，每個鄉鎮和村子都有數百人被關押，其中很多人來自同一個家庭。

英國謝菲爾德大學東亞研究所講師戴維·托賓（David Tobin）說，很顯然這不是目標明確的反恐行動，而是挨家挨戶地把很多人抓走。他說，當局以「聚眾擾亂社會秩序」、「宣揚極端主義」和「尋釁滋事」等各種罪名將這些人判刑入獄。

中國官方數據顯示，新疆法院宣判的人數從2014年的 2.1萬人左右飆升至2018年的13.3萬人以上。

沒有受到刑事指控的維吾爾人被送進遍布新疆各地的再教育營。

外國政府和權利團體在這些被北京稱為「職業培訓中心」的營地發現了強迫勞動、政治洗腦、酷刑和強迫絕育的證據。

美國和西方一些國家的國會認定並譴責中國對維吾爾少數民族進行反人道罪與種族滅絕。

聯合國人權辦公室發言人利茲·斯羅塞爾(Liz Throssell)本周證實，聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特(Michelle Bachelet)將在5月底前訪問中國。斯羅塞爾說，一個為巴切萊特訪問做準備的先遣組已經到達廣州，正在進行訪問前的隔離。

活動人士警告說，巴切萊特的訪問可能無法對中國破壞人權的情況進行獨立調查。

北京方面否認對維吾爾和其他穆斯林少數民族進行打壓和迫害。正相反，北京聲稱已經在新疆貧困地區投入數十億美元用於改善經濟，並且採取相關措施消除當地人頭腦中的極端思想。

中國外交部在回應法新社問詢時表示：「我們已經駁斥了一些組織和個人關於新疆的無中生有的謊言......新疆社會是和諧穩定的......所有少數民族都充分享有各種權利。」

紐倫堡國際人權獎被授予哈薩克族中國籍女子

最新一屆紐倫堡國際人權獎被授予哈薩克族中國籍女子沙依拉古麗（Sayragul Sauytbay）。她曾被迫在新疆再教育營裡工作，直到2018年成功逃離。

德國支援受迫害族群協會（Gesellschaft für bedrohte Völker）顧問賈斯納·凱瑟維奇（Jasna Causevic）說：「沙依拉古麗沒有讓自己被中國當局的拘留、酷刑、洗腦和其他可怕的脅迫措施所擊垮，而是在流亡中繼續反抗北京當局的非人道政權。因此，在爭取尊重人權、文化和宗教的鬥爭中，她是中國新疆受壓迫的維吾爾族和哈薩克族同胞的寶貴的目擊證人和代言人。」

(法新社、路透社、德國支援受迫害族群協會)

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