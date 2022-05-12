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俄烏戰爭引發安全疑慮 瑞典傳下周將申請加入北約

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
有鑑於俄國入侵烏克蘭，芬蘭、瑞典回心轉意，有意加入北約。路透
有鑑於俄國入侵烏克蘭，芬蘭、瑞典回心轉意，有意加入北約。路透

瑞典「快報」（Expressen）12日報導，有鑑於俄國入侵烏克蘭，瑞典政府計劃下周將向北大西洋公約組織（NATO）提交申請加入文件，跟進鄰國芬蘭的步伐，調整二戰以來的國安策略。

消息人士指出，瑞典議會將在下周一（16日）對國安政策展開辯論，總理安德森（Magdalena Andersson）隨後將召開一場內閣特別會議，正式決定加入北約，不出意外的話，瑞典將直接送出申請。

在莫斯科以「特殊軍事行動」為由出兵烏克蘭後，外界普遍預期瑞典和芬蘭將透過加入北約、放棄數十年來的軍事中立立場以尋求更大的安全保障。

根據快報引述的資料，瑞典國安政策的全黨派審核預計將在13日得出結論，認定若俄羅斯試圖入侵瑞典，北約會員資格將發揮威懾作用。執政黨還在針對是否變換策略進行內部辯論，預料15日將達成共識。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和總理馬林（Sanna Marin）12日發布共同聲明表示，芬蘭必須「毫不拖延」申請加入北約，增添瑞典跟進此一做法的壓力。

芬蘭是瑞典最密切的軍事盟友，也是除了瑞典外，唯一並非北約成員國的北歐國家。

瑞典 北約 芬蘭

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