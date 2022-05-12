美國、東協峰會召開 東南亞國家很難選邊站

本次東協-美國特別峰會為期兩天。美國總統拜登將在周四（12日）晚間在白宮舉行的晚宴上致辭並由此揭開峰會的序幕。領導人之間的正式會談將於周五在美國國務院舉行。

今年恰好是美國與東協建交45周年。此次前來出席特別峰會的東協國家包括文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、新加坡、泰國和越南。緬甸因為去年發生軍事政變而未獲邀請，菲律賓剛剛結束總統大選。因此這兩個國家都不會派出國家領導人出席峰會。

這次特別峰會剛好在拜登開啟上任以來首次亞洲行之前舉行。下周，拜登將出訪韓國和日本。訪日期間，拜登還將與日印澳領導人舉行「四方安全對話(QUAD)」會面。

拜登上任初期一直試圖將更多的注意力放在「四方安全對話」以及改善美國同亞太國家關係問題上。他認為崛起的中國是對美國最具威脅的經濟和國家安全對手。

他所推行的「重返亞洲」戰略因烏克蘭戰爭的爆發而變得複雜。

白宮一位亞洲政策高級顧問表示，拜登政府仍然致力於加強與東南亞國家的關係，以解決氣候、經濟和教育問題。

有「印太沙皇」之稱的美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）周三（11日）在出席美國和平研究所主辦的一場活動上說：「有這樣一種感覺，在前幾屆政府中，我們以堅定的步伐開始專注於東亞或印太地區之後發現自己面臨著其他緊迫的挑戰。這分散了一點我們的注意力，但是我覺得這種情況以後不會發生了。」

坎貝爾說，預計峰會領導人之間的私下會談將是「直接的、有禮貌的，但有時可能會令人有些不舒服」，因為美國和東協成員國並不是在所有問題上都意見相同。

如何選邊的東協

根據中國商務部的信息，2020年和2021年東協是中國最大的貿易合作伙伴。2021年雙邊貨物貿易額達到8782億美元。東協所有10個成員國都與中國簽署了「一帶一路」相關文件。柬埔寨和老撾被視為東協成員中最傾向中國的國家。其中柬埔寨還是今年的東協輪值主席國。

去年12月柬埔寨《柬中時報》報導說，首相洪森明確表態，擔任東協主席國期間，柬埔寨將努力促成《南海行為準則》(COC)簽署。

柬埔寨《東華日報》報導，目前正准備出席東協-美國特別峰會的洪森首相在華盛頓會見旅居美國和加拿大的僑胞時指出，「柬埔寨不會在美國和中國之間選邊站。柬埔寨的政策是堅持和平並遵循東協的中立立場」。

泰國發行量最大的中文報紙《世界日報》報導稱，總理巴育此次訪美在泰國國內引發擔憂。一些意見擔心美國可能會借機要求泰國與中俄兩國劃清界限，對泰國「利少弊多」。還有學者建議巴育訪美結束之後立刻安排訪問中國和俄羅斯，「以實現戰略平衡」。

越南國家通訊社報道越南政府總理範明政出席東協-美國特別峰會期間在美國參加了一系列活動，其中包括會見美國財長耶倫、商務部長雷蒙多、美國參議院議長萊希、美國和世界大型經濟集團及組織代表。範明政還在美國國際戰略研究中心（CSIS）發表演講。在演講中，他表示，在獨立與依賴之間，越南始終本著胡志明主席「沒有什麼比獨立自由更可貴」的精神選擇獨立；在談判與對抗之間，越南選擇談判；在對話與衝突之間，越南選擇對話；在和平與戰爭之間，越南選擇和平；在合作與競爭之間，如果越南選擇合作，若競爭就必須健康、平等，尊重彼此的正當合法權益。越南願通過對話合作處理分歧和差異，為世界和平、穩定與發展作出貢獻；同時，確保利益協調，妥當解決各合作伙伴、各國家和國際社會的關切。

印尼《千島日報》引述總統佐科威前往美國前發表的新聞聲明指出，印尼目前是2021-2024年東協-美國伙伴關係協調國，「印尼希望這次特別峰會能夠促成合作，為區域和平、穩定與繁榮做出貢獻」。佐科威在聲明中表示，憑借東協印太展望，東協准備與包括美國在內的所有東協伙伴國協作。東協願開展包容、互利的具體合作。「我們有責任使印太地區成為和平、穩定和繁榮的地區。」

印尼是東協第一大經濟體，也將是G20集團今年的輪值主席國。

5月6日，中國國務委員兼外長王毅同印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特舉行視頻會晤。王毅在會晤中表示：「東亞地區業已形成以東協為中心的區域合作架構，這是保持本地區和平穩定的關鍵。美國推行的『印太戰略』逆時代潮流而動，不符合地區國家共同和長遠利益。」

缺少「牛肉」的印太經濟框架

由於美國國內對自由貿易存在強烈的抵觸情緒，美國總統拜登放棄回歸《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP）。而在去年10月提出替代TPP的「印太經濟框架」（IPEF）構想，以謀求與日本、澳大利亞等亞太國家在貿易和供應鏈等領域加強合作。

日本駐美國大使富田浩二5月9日在美國智庫戰略與國際研究中心舉辦的一場活動表示，美國總統拜登本月出訪日本時，預計將與美國正式啟動「印太經濟框架」的時間相吻合。

美國國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾說，預計美國-東協特別峰會上會討論到「印太經濟框架」。

去年12月，拜登政府將派國務卿布林肯出訪東南亞，尋求加強與該地區的經濟和安全合作，介紹了拜登提出的印太經濟框架願景。當時美國負責東亞暨亞太事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)在布林肯行前的吹風會上說，該經濟框架「將側重於貿易便利化、數字經濟、供應鏈彈性、基礎設施、清潔能源和勞工標準」。

法新社指出，與傳統的貿易協定不同，印太經濟框架並不包含允許參與國在美國獲得更大市場准入的內容。而減免關稅、降低市場准入門檻原本是吸引其它國家加入參與而須端出的牛肉。

坎貝爾說，拜登知道任何倡議都需要「從根本上基於東南亞人民的需求和願望」。「他（拜登）不想讓東南亞或亞洲陷入新的冷戰，」坎貝爾補充說。

(綜合報導)

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