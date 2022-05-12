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日本、歐盟峰會 聚焦俄烏戰爭與印太安全

德國之聲 / 德國之聲
第28次歐盟-日本領導人峰會周四（5月12日）於東京舉行。歐盟委員會主席馮德萊恩、歐盟理事會主席米歇爾與日本首相岸田文雄舉行了會晤。圖／德國之聲中文網
第28次歐盟-日本領導人峰會周四（5月12日）於東京舉行。歐盟委員會主席馮德萊恩、歐盟理事會主席米歇爾與日本首相岸田文雄舉行了會晤。圖／德國之聲中文網

第28次歐盟-日本領導人峰會周四（5月12日）於東京舉行。歐盟委員會主席馮德萊恩、歐盟理事會主席米歇爾與日本首相岸田文雄舉行了會晤。

岸田文雄表示，雙方達成共識，為實現「自由開放」的印太加強合作，確保經濟和能源安全。日本是歐盟在印太最重要的盟友之一。

歐盟則計劃未來在印太地區扮演更積極的角色。馮德萊恩說，印太是一個「繁榮」的地區，但也是一個不乏「張力」的地區。此言背景是中國在這一地區的不斷上升的權力訴求，以及朝鮮的導彈和核武計劃。馮德萊恩宣布，「我們要在這個對我們的經濟富足如此重要的地區承擔起更多責任」。

一致對俄

馮德萊恩贊揚了日本對俄羅斯入侵烏克蘭做出的「有力」反應。日本是印太地區5個通過了對俄羅斯實施制裁的國家之一。作為工業7國集團（G7）成員，日本不久前還宣布，願意逐步終止、並禁止從俄羅斯進口石油。而就這一步驟，歐盟成員國家已經爭執了很長時間，至今尚未取得最終一致。

日本首相岸田文雄在俄羅斯入侵烏克蘭之後不久就明確表示，這場戰爭不僅涉及歐洲，而且可能對印太地區產生影響。

美國天普大學（Temple University）東京分校現代亞洲研究所的副主任杜加裡克（Robert Dujarric）在峰會前對德國之聲表示，作為對明確譴責制裁俄羅斯的回報，日本將尋求自身的安全保障：「日本將利用峰會讓歐盟再次承諾捍衛『基於規則的世界秩序』以及『自由開放的印太』。」

天普大學政治學教授村上博美（Hiromi Murakami）指出，近年來日本的安全政策立場已發生了明顯變化。「我們看到日本參與全球事務的程度顯著高於過去，比如外務大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）不久前參加北約峰會。」村上並不認為日本會加入北約，「但我認為利用這次峰會契機進行非正式的討論，可能推動日後更具體的安全合作，長期看這對歐盟和日本都十分重要。」

「數字伙伴」

村上還指出，安全議題在此次峰會上佔據如此分量，本身就值得關注。「以往，貿易和經濟發展機會總是被放在更為突出的位置。」

日歐雙方宣布將建立旨在開發數字技術、網絡安全、數據流和人工智能的「數字伙伴」關係。「這一領域的領先地位是保持我們的競爭力和安全的關鍵」，馮德萊恩在峰會後表示。

這將是歐盟同一個域外國家首次建立這樣的伙伴關係。雙方還同意，借助雙邊合作，讓半導體等商品的供應鏈得到加強和多元化。

一段時間以來，歐盟一直在試圖打造自己的數字經濟產業，希望其與其它國家發展水平的差距不再繼續擴大。全球晶片短缺的困境讓歐洲對進口的依賴性暴露無遺。歐盟官員在峰會前對德新社透露，日本和歐盟計劃舉行部長級的高階官員會晤，為更緊密合作制定框架。

（綜合報導）

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本文章由德國之聲授權提供】

日本 歐盟 俄羅斯 岸田文雄 俄烏戰爭

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