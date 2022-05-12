芬蘭宣布支持申請加入北約 瑞典將在未來幾天決定

至今砲火未熄的敘利亞，政治、宗教與歷史上的分歧，讓內戰無法劃下句點，致使大量人民流離失所，導致讓全球關注的難民潮。近年來在國際影壇之間，劇情片《希望在世界另一端》、《販膚走卒》講述難民於歐洲新生之難，紀錄片《阿勒坡最後的男人》、《親愛的莎瑪》關注當今敘利亞國內生存之危，屢屢受到歐洲三大影展或奧斯卡親睞。

2022-05-12 17:38