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芬蘭宣布支持申請加入北約 瑞典將在未來幾天決定

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
芬蘭總統尼尼斯托。法新社
芬蘭總統尼尼斯托。法新社

美聯社報導，芬蘭總統尼尼斯托與總理馬林12日表示，支持申請加入北約（NATO）。這項聲明意味著芬蘭幾乎肯定會尋求加入北約，儘管還有申請流程要進行。瑞典預期將在未來幾天決定是否加入北約。

尼尼斯托與馬林聲明表示：「現在決策時刻將近，我們表達一致看法，也提供國會團體和黨派資訊。加入北約將加強芬蘭安全。身為北約成員國，芬蘭將加強整個防衛同盟。芬蘭必須申請加入北約，刻不容緩。我們希望未來幾天內迅速採取國家必要程序。」

芬蘭總理馬林。美聯社
芬蘭總理馬林。美聯社

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 芬蘭 北約 瑞典

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