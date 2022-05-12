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芬蘭宣布支持申請加入北約 瑞典將在未來幾天決定
美聯社報導，芬蘭總統尼尼斯托與總理馬林12日表示，支持申請加入北約（NATO）。這項聲明意味著芬蘭幾乎肯定會尋求加入北約，儘管還有申請流程要進行。瑞典預期將在未來幾天決定是否加入北約。
尼尼斯托與馬林聲明表示：「現在決策時刻將近，我們表達一致看法，也提供國會團體和黨派資訊。加入北約將加強芬蘭安全。身為北約成員國，芬蘭將加強整個防衛同盟。芬蘭必須申請加入北約，刻不容緩。我們希望未來幾天內迅速採取國家必要程序。」
Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membershiphttps://t.co/IWJQg6Hj69 pic.twitter.com/0LV3FVyNdw— TPKanslia (@TPKanslia) May 12, 2022
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