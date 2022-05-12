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芬蘭總統、總理共同聲明：必須「毫不遲延」申請加入北約
Sky News報導，芬蘭國家領導人12日宣布，隨著俄羅斯入侵烏克蘭仍在持續，芬蘭必須「毫不遲延」（Without Delay）申請加入北大西洋公約組織。
芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）與總理馬林（Sanna Marin）在共同聲明表示，「我們希望將在未來幾天內迅速採取做出這一決定仍需的國家步驟」。
聲明指出，「現在，決策的時刻接近了，我們陳述我們相同的觀點，也提供訊息給議會各黨團與各政黨。北約會員資格將加強芬蘭的安全，作為北約的一員，芬蘭將強化整個防衛聯盟。芬蘭必須毫不遲延申請加入北約」。
Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membershiphttps://t.co/IWJQg6Hj69 pic.twitter.com/0LV3FVyNdw— TPKanslia (@TPKanslia) May 12, 2022
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