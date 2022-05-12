喀麥隆飛機疑遇暴風墜機！機上11人傳全數喪命

非洲國家喀麥隆（Cameroon）交通部表示，一架載有11人的飛機11日墜毀在該國中部一片森林。根據當地媒體Cameroon24報導，機上無人生還。

法新社報導，根據喀麥隆交通部聲明，航空交通管制人員與該架飛機失聯後，該飛機最終被定位在該國首都雅溫得（Yaounde）東北約150公里處的南加埃博科（Nanga Eboko）附近森林中。

一位未具名的的交通部官員說，飛機「墜毀」，救援人員正在「努力搜救機上人員」。

官方消息人士指出，該架飛機由喀麥隆石油運輸公司（COTCO）包租，機上載著機組人員及公司員工。

喀麥隆交通部說，失事飛機的型號和製造商未公開，當時正從雅溫得恩西馬倫機場（Yaounde-Nsimalen Airport）飛往該國東部的貝拉博（Belabo）。

法新社指這是喀麥隆自2007年以來首次發生重大空難。另有報導指，飛機在失聯前曾遇暴風。