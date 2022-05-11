與大陸有很深的淵源？菲律賓新總統將如何處理美中關係

小馬可仕與中國的關係有家族淵源，他在尋求與北京就南中國海的主權糾紛達成交易。同時，由於他拒絕與美國法院合作而被裁定藐視法庭，使他與美國的關係變得復雜。夏威夷地區法院1995年判決小馬可仕家族向老小馬可仕統治時期的受害者支付20億美元賠償，認定其財富屬於掠奪而來。

就2016年國際仲裁庭就南海領土爭議做出有利於菲律賓的裁定，小馬可仕在競選期間接受採訪時表示，由於中國不承認該裁決，因此它「不夠有效」。而他將尋求同中國達成一個雙邊協議來解決糾紛。小馬可仕說，中國駐菲律賓使館的外交官是他的「朋友」，「我們已經在商談這件事。」

南海仲裁案的菲律賓法律團隊領導人、最高法院前法官卡皮歐（Antonio Carpio）稱，小馬可仕的這一立場是一種「背叛」。

馬尼拉的安全事務專家班勞伊（Rommel Banlaoi），則指出，小馬可仕希望同中國建立更友好的關係，但不會以出讓領土為代價。他認為小馬可仕對與中國直接協商和雙邊談判持開放態度，「他願意擴展與中國務實合作的領域，包括在西菲律賓海開發油氣資源。」

西菲律賓海在菲律賓的經濟專屬區內，也在中國聲稱擁有主權的南海水域內。近年來，中菲兩國的船只一再在這一海域發生對峙衝突。

北京的常客

班勞伊指出，小馬可仕還希望吸引中國投資菲律賓的基礎設施建設。「訪問中國是小馬可仕一家的美好記憶」。

1975年菲律賓與中國建交前後，小馬可仕的父親開始經營菲中關係。當時剛剛成年的小小馬可仕曾多次隨父母訪華，還見到過毛澤東。

維基解密2007年3月獲得的一份發往華盛頓的外交電文顯示，美國使館匯報稱小小馬可仕2005年和2006年為招攬生意經常到中國旅行。就在電文發出一個月後，中國在菲律賓拉瓦格市（Laoag City）開設了領事館，是首都馬尼拉之外的第二個領事館。拉瓦格市人口僅10萬，卻是小馬可仕家族勢力盤踞的北伊羅戈斯省（Ilocos Norte）的首府。而小馬可仕當時是北伊羅戈斯省的省長。

總統有官司可外交豁免？

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周二（5月10日）在一次媒體吹風會上表示，現在評論菲律賓大選結果或其對該國對外關係的影響還為時過早。不過他說，期待同馬尼拉新政府合作，「為特殊伙伴關係注入活力」。他還說，美國將繼續「促進尊重人權和法治這一美菲關係的基礎」。

小馬可仕過去15年都未去過美國。原因是他和他的母親伊梅爾達要面對「藐視法庭」的判決和3.53億美元的罰款。此外，法院還判罰小馬可仕家族向9539位人權受害者支付20億美元賠償。而據集體提告方的律師斯威夫特（Robert Swift）稱，小馬可仕僅支付了3700萬美元。

小馬可仕成為總統後，若在出訪美國是否可享有外交豁免權？美國國務院和司法部尚未對路透社的有關詢問做出答覆。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心的東南亞項目主任波林（Greg Poling）指出，小馬可仕當選讓華盛頓的不少人士感到失望，「但是這改變不了一個事實--美菲聯盟比以往更有活力，美國需要繼續加深這一聯盟。」

班勞伊認為，小馬可仕會維護與美國的聯盟，但同時保留自己的選項。「根據美菲雙邊關係在他治下的進展情況，重新談判共同防御條約仍然是一個選項。」

（路透社）

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