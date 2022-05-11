歐洲、中國大陸太陽能帶頭 2022再生能源成長將創紀錄

中央社 / 巴黎11日綜合外電報導

國際能源總署（International Energy Agency）今天表示，以中國和歐洲的太陽能為首，今年全世界再生能源發電將刷新紀錄，但成長可能在2023年趨緩。

國際能源總署報告指出，儘管供應鏈遇到瓶頸、建設延宕、原物料價格居高不下，2021年新增再生能源電量仍來到空前的295百萬瓩（gigawatt）。

今年再生能源電量預計還會新增320百萬瓩，相當於德國全國電力需求量，或歐洲聯盟（EU）天然氣總發電量。

國際能源總署表示，太陽能將占2022年再生能源成長的6成，超越風力和水力發電。國際能源總署向已開發國家提供關於能源政策的建議。

國際能源總署表示：「2022和2023年新增的再生能源發電量能，有潛力大幅降低歐盟電力業對俄羅斯天然氣的仰賴。」

「但實際的貢獻，仍將端視並行的節能措施能否限制區域能源需求。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟訂下目標，希望今年對俄國天然氣的依賴能減少2/3。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）在聲明中表示：「近幾個月的能源市場發展，特別是歐洲的發展，再次證明再生能源除了眾所周知的降低排放功效，在改善能源安全性方面也扮演重要角色。」

比羅爾敦促各國政府減少繁文縟節，加速核發許可，並對快速發展再生能源提供適當的誘因。

但國際能源總署同時也警告，根據現行政策，「再生能源的全球成長會在明年失去動力，缺乏更有力的政策，全球新增的再生能源發電量預料會在2023年進入停滯期」。

再生能源 國際能源總署

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