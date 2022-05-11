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禁止年輕人穿緊身褲、染髮 北韓加強取締：彰顯「資本主義」

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
自去年5月以來，北韓當局便禁止民眾穿緊身牛仔褲及留新潮的髮型，致力讓北韓遠離「墮落的」西方時尚趨勢。美聯社
自去年5月以來，北韓當局便禁止民眾穿緊身牛仔褲及留新潮的髮型，致力讓北韓遠離「墮落的」西方時尚趨勢。美聯社

美國自由亞洲電台（RFA）引述消息人士報導，北韓當局正在加強取締穿緊身牛仔褲、染髮的年經人，稱這些衣著打扮彰顯資本主義價值。

消息人士透露，北韓社會主義愛國青年團正瞄準20多和30多歲的年輕人，打擊的行為包括長髮及腰、將頭髮染棕或穿著印有大型外國字母衣服，穿緊身牛仔褲的女性也會被取締。

被取締的北韓民眾必須在路邊站著，等到巡邏隊巡完該地區後，就會被帶去青年團辦公室，白紙黑字寫下自己「承認」犯罪。消息人士指出，這些違規者穿上「能接受的」服裝後，才會被釋放。

在北韓領導人金正恩將國外的談話、髮型及服飾描述為「危險的毒藥」後，自去年5月以來，北韓便禁止民眾在身上「穿孔」、穿緊身牛仔褲，以及留著前短後長的「鯔魚頭」（Mullet）等新潮的髮型，致力讓北韓遠離「墮落的」西方時尚趨勢。

消息人士指出，北韓社會主義愛國青年團最近擴大打壓這些行徑，上個月其成員舉行了全國性的「教育會議」，將模仿外國時尚和髮型的行為，定義為「資本主義時尚」（capitalist flair）。

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