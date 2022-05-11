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復旦大學研究：大陸若放棄清零 病毒海嘯將奪160萬人命

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
中國大陸上海的防疫封控，本周進入第六周。 歐新社
中國大陸上海的防疫封控，本周進入第六周。 歐新社

世衛組織（WHO）罕見呼籲中國大陸重新思考新冠防疫「清零」政策之際，上海復旦大學發表的研究顯示，如果放棄「清零」，放任傳染力極強的Omicron變異株散播，中國大陸將面臨新冠感染「海嘯」，可能導致160萬人死亡。

彭博資訊今（11）日報導，這份復旦大學研究人員經同儕評閱的研究報告，刊載於《自然》期刊上。研究發現，中國大陸3月間的疫苗接種方案所產生的免疫水準，不足以避免Omicron這波大流行。年長者的疫苗接種率低，而且全國所仰賴的國產疫苗不夠有效，若放任病毒擴散將會壓垮加護病房量能。

該研究指出，沒有實施大規模篩檢和嚴格封控的話，Omicron的主要爆發期會在5月和7月之間，將可能有1.122億個有症狀確診案例，510萬人需要入院治療，160萬人死亡。

彭博報導，上海昨天（10日）新增1,487例新冠確診，較周一的3,014例減少，而且沒有任何病例是出現在隔離之外。當局表示，必須觀察連續三天沒有社區傳播之後，再開始放寬管制。上海人已經被限制待在家中超過一個月。北京新增新冠確診則是昨天有37例，周一74例。

復旦大學這份研究呼應先前北京大學的疫情推估模型，支持政府的清零政策。然而，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞10日呼籲中國大陸重新思考「清零」政策。譚德塞說，基於Omicron的傳播力，零容忍的策略已經沒有道理，「難以持續」，而且損害到中國大陸的經濟。

Omicron 上海

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