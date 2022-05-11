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有大事發生？北韓驚傳「國家級問題」 下令全國封鎖

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩。美聯社
北韓領導人金正恩。美聯社

外媒報導，北韓首都平壤民眾10日下午突然被要求待在室內，有消息人士指出，這是一場「全國性封鎖」，據傳發生「全國性問題」，街上突然擠滿回家人潮。

南韓媒體NK News報導，多名知情人士指出，10日下午，北韓平壤的居民突然被命令留在室內，國家命令一發布後，平壤的公車站排起長長人龍，也有居民步行趕回家。

其中一名消息人士說，當局顯然已指示公民不要外出，但未具體說明何時撤銷命令。報導指，該命令可能是全國性命令，不過截至當地時間10日下午5時左右，仍有農民在北韓內陸地區耕田。

封鎖原因尚不得而知。在中國遼寧省和吉林省的確診病例激增後，北韓已暫停與中國間的陸路貿易。但一名在平壤工作的外國外交官指出，在2020年爆發疫情之前，短期留在室內的指示其實並不少見。

北韓政府上周也曾發布短暫的禁止外出令，據消息人士說法，當時封鎖與嚴重的空氣污染問題有關，據傳就是所謂的「黃沙」，為來自中國的沙塵暴。

報導提到，北韓當局先前有幾次發布禁止外出令，原因是擔心來自海外的沙塵暴中含有新冠病毒。

北韓 平壤 金正恩

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