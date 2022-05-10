媒體：監聽醜聞曝光 西班牙情報主管丟烏紗帽

本周二（5月10日），西班牙國家電視台RTVE和其它多家媒體援引政府人士做了以上報道。《國家報》（El País ）報稱，埃斯特萬上周四已承認，曾用以色列間諜軟件「飛馬（Pegasus）」，至少監聽過18部手機。2020年任命埃斯特萬為情報部門主管的國防大臣羅弗萊斯（Margarita Robles）會很快發表聲明。

被稱為「加泰羅尼亞門」的這一監聽事件危及桑切斯首相的現任少數派政府的穩定。在國會，他需要加泰羅尼亞分離主義議員的票數，而後者已質疑繼續支持現內閣，並已要求雙雙解除埃斯特萬和羅弗萊斯。

相關醜聞由美國雜志《紐約客》（ The New Yorker ）上的一篇文章引發。根據該文，加拿大數字權利組織「公民實驗室（Citizen Lab）」在數十名加泰羅尼亞分離主義人士手機中找到了監控軟件的證據。以色列制造商NSO指出，相關軟件只提供給政府機構。

據悉，桑切斯、羅夫拉斯以及和內政大臣格朗德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）的手機裡也發現了飛馬監控軟件的證據。媒體猜測，摩洛哥可能是相關竊聽行為的幕後黑手。

（德新社）

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