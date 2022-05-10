快訊

煎熬72小時！確診童發燒40.5度 屏東媽自力照顧被封「地表最強」

中職／郭俊麟6局優質先發獲0分相挺 悍將吞最速20敗

疑似發燒昏迷…新北14歲國中生10樓墜落 口鼻出血不治身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媒體：監聽醜聞曝光 西班牙情報主管丟烏紗帽

德國之聲 / 德國之聲

本周二（5月10日），西班牙國家電視台RTVE和其它多家媒體援引政府人士做了以上報道。《國家報》（El País ）報稱，埃斯特萬上周四已承認，曾用以色列間諜軟件「飛馬（Pegasus）」，至少監聽過18部手機。2020年任命埃斯特萬為情報部門主管的國防大臣羅弗萊斯（Margarita Robles）會很快發表聲明。

被稱為「加泰羅尼亞門」的這一監聽事件危及桑切斯首相的現任少數派政府的穩定。在國會，他需要加泰羅尼亞分離主義議員的票數，而後者已質疑繼續支持現內閣，並已要求雙雙解除埃斯特萬和羅弗萊斯。

相關醜聞由美國雜志《紐約客》（ The New Yorker ）上的一篇文章引發。根據該文，加拿大數字權利組織「公民實驗室（Citizen Lab）」在數十名加泰羅尼亞分離主義人士手機中找到了監控軟件的證據。以色列制造商NSO指出，相關軟件只提供給政府機構。

據悉，桑切斯、羅夫拉斯以及和內政大臣格朗德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）的手機裡也發現了飛馬監控軟件的證據。媒體猜測，摩洛哥可能是相關竊聽行為的幕後黑手。

（德新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

尹錫悅呼籲北韓棄核武換援助 專家：恐對牛彈琴

南韓新任總統尹錫悅今天在就職典禮上呼籲北韓放棄核子武器以換取大量經濟援助，還稱平壤當局的飛彈是對區域和全球安全的威脅。但...

韓國威權象徵青瓦台 新政府上任即刻開放

在韓國象徵最高權力、74年來用做最高領導人辦公室的青瓦台，今天在新任總統尹錫悅宣誓就職同時向一般民眾開放，象徵新政府「開...

媒體：監聽醜聞曝光 西班牙情報主管丟烏紗帽

本周二（5月10日），西班牙國家電視台RTVE和其它多家媒體援引政府人士做了以上報道。《國家報》（El País ）報稱，埃斯特萬上周四已承認，曾用以色列間諜軟件「飛馬（Pegasus）」，至少監聽過18部手機。2020年任命埃斯特萬為情報部門主管的國防大臣羅弗萊斯（Margarita Robles）會很快發表聲明。

聯合國：全球升溫幅度5年內有近半機率突破1.5度

聯合國氣候機構今天警告，在未來5年裡，全球升溫幅度有近半機率將超出「巴黎氣候協定」訂定的攝氏1.5度門檻

尹錫悅就任韓國總統 日外相：兩國同意改善關係

日本外務大臣林芳正今天在會晤韓國新任總統尹錫悅後表示，日本與韓國都同意可以改善兩國之間的緊張關係

我們不是「威權笨蛋」？菲律賓選後的撕裂民主

「小馬可仕贏了，然後呢？」很多人在 2016 年菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上台前後的時刻，覺得菲國社會變了。正是在那個時候，民粹、網軍、假新聞及歷史修正主義等概念開始成為討論菲律賓政治難以忽略的關鍵詞。不少人認為菲律賓民眾漸漸地為假訊息給影響，讓他們在政治上的選擇看似不再排拒獨裁、專制的政權。除了杜特蒂高調將法外處決搬上檯面的施政風格，小馬可仕（"Bongbong” Marcos, Jr.）的崛起也同樣被認為是一個象徵性的指標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。