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戰爭目標升級 烏克蘭外長：轉向全面解放俄佔領土

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭外交部長庫列巴，攝於4月22日。歐新社
烏克蘭外交部長庫列巴，攝於4月22日。歐新社

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）接受金融時報訪問時表示，烏克蘭已經提升戰爭目標，現在正尋求將俄軍趕出國境，條件則是西方盟國快速交付承諾的重型武器。

根據報導，在烏東頓巴斯地區的俄軍攻勢似乎陷入停滯後，作為烏方信心不斷增強的跡象，庫列巴向記者表示，「勝利的畫面（Picture of victory）是一個不斷演變的概念」。他說，「在戰爭的最初幾個月，勝利在我們看起來就像俄軍撤至2月24日前佔據的位置，還有為造成的破壞賠款。現在，要是我們在軍事方面足夠強大，並且打贏會對接下來戰爭動態至關緊要的頓巴斯戰役，我們在這場戰爭的勝利當然會是解放其餘的我國領土」。

庫列巴指出，只有俄羅斯戰敗，才能讓烏克蘭重開黑海港口和恢復出口經濟。如果基輔收到「甚至更多的軍事支援，我們將能夠把他們從刻松州（Kherson region）扔回去、打敗黑海艦隊及解封通道」。

不過，庫列巴也承認流血可能會過大，烏克蘭也許最終不得不協商出一個解決方案。他說，在這種情況下，基輔會想要「帶著可能最強的牌接近不可避免的時刻」。

法國總統馬克宏9日警告，「我們都十分清楚，允許（烏克蘭）加入的程序會需要好幾年。實際上，大概要幾十年」。庫列巴對此答稱，「3個月之前，這個國家甚至沒有成員國前景，現在他們正在討論這會花多長時間」。他指出，對烏克蘭最重要的事情是歐盟6月賦予成員候選國資格，「我們接著會跟你們坐下來，解決剩下的問題。如何，什麼時候，諸如此類的」。

烏克蘭 戰爭 基輔

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