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斯里蘭卡示威者 縱火焚燒總統家族宅邸

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
斯里蘭卡一名部會首長的宅邸9日晚間遭反政府示威者縱火。（路透）
斯里蘭卡一名部會首長的宅邸9日晚間遭反政府示威者縱火。（路透）

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩的胞兄、總理馬欣達9日不敵民怨下台後，仍未澆熄群眾怒火，反政府暴民當晚縱火焚燒拉賈帕克薩家族、多名部會首長和國會議員的宅邸，包括拉賈帕克薩家族位於南部漢班托塔的祖厝。

社群網站影像顯示，多棟宅邸被烈燄吞噬，群眾歡欣鼓舞。

馬欣達辭職後，示威者企圖闖入他的官邸「緬梔屋」但沒成功，又在附近縱火焚燒一輛巴士，遭警方對空鳴槍和發射催淚瓦斯驅散。當時馬欣達與幾名支持者就在官邸內。馬欣達10日上午飛離首都可倫坡，前往未公開地點。

拉賈帕克薩用人唯親，他上台後任命當過總統的馬欣達擔任總理，另一名兄長查馬爾擔任水資源部長，胞弟巴席爾任財政部長，大兒子納馬爾任體育部長，內閣遍布家族勢力。

斯里蘭卡自今年四月初爆發示威，擴散至全國且愈演愈烈。斯里蘭卡外匯存底迅速減少，政府債台高築，四月無法還款引發選擇性違約，面臨獨立建國以來最嚴重經濟危機。食物、燃料、電力和藥物短缺，汽油及生活物價飆漲，民眾發出怒吼，要拉賈帕克薩下台負責。

斯里蘭卡 縱火 巴士

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