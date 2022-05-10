斯里蘭卡示威者 縱火焚燒總統家族宅邸

「小馬可仕贏了，然後呢？」很多人在 2016 年菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上台前後的時刻，覺得菲國社會變了。正是在那個時候，民粹、網軍、假新聞及歷史修正主義等概念開始成為討論菲律賓政治難以忽略的關鍵詞。不少人認為菲律賓民眾漸漸地為假訊息給影響，讓他們在政治上的選擇看似不再排拒獨裁、專制的政權。除了杜特蒂高調將法外處決搬上檯面的施政風格，小馬可仕（"Bongbong” Marcos, Jr.）的崛起也同樣被認為是一個象徵性的指標。

2022-05-10 17:46