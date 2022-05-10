經濟危機難應付 斯里蘭卡總理下台

無力處理國內糧食短缺危機，斯里蘭卡政府總理拉賈帕克薩將下台負責。9日的新聞報導指出，他將向總統、也是他的弟弟請辭，希望藉此解決經濟危機。不過反對黨認為，兄弟倆人都應該下台負責。斯里蘭卡經濟因通膨、外匯短缺而爆發糧食危機，民眾紛紛上街抗議，要求政府解決問題。

總理被迫下台

根據《英國廣播公司》報導，在民眾不斷抗議下，斯里蘭卡總理拉賈帕克薩終於宣布他將辭職負責，希望新內閣能協助解決經濟危機。斯里蘭卡正面臨1948年從英國獨立以來，最嚴重的經濟危機，由於政府外匯存底耗盡，加上全球通膨影響，導致國內原物料匱乏、物價高漲，使民眾紛紛上街表達對政府不滿。

拉賈帕克薩原本不打算下台，且派遣警察鎮壓抗議民眾，已造成至少5人死亡、190人受傷，首都可倫坡濃煙瀰漫，處處能見抗議民眾與警方衝突，民眾焚燒木板、垃圾抗議，警方則以水槍、催淚瓦斯回應。抗議民眾表示，物價高漲、食物與燃料短缺，已經快活不下去了。

而總理拉賈帕克薩轄下更有許多國會議員退出內閣，但也未打算投靠反對黨陣營，因此使反對黨進一步要求總統拉賈帕克薩下台的力量減弱不少。

通膨困擾全球

由於該國外匯存底少，加上新冠疫情導致外匯主要來源的觀光產業萎縮，使得斯里蘭卡必須向外國請求援助，不過目前各國都因俄烏戰爭與通膨自顧不暇，《印度時報》提到，斯里蘭卡與國際貨幣經濟組織IMF仍在進行談判，但IMF的貸款條件很嚴格，因此仍陷入僵局。

由於各國受新冠疫情所困，加上戰爭影響，導致全球都出現通膨狀況，美國、印度央行也紛紛升息因應，而委內瑞拉、黎巴嫩與斯里蘭卡等國家則飽受停滯性通膨困擾，經濟成長停滯、貧富差距擴大與民生用品價格大漲，民眾生活苦不堪言。

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