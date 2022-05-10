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尹錫悅走馬上任 在新總統府地下掩體接收軍隊統帥權

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
南韓首爾市中心普信閣10日零時舉行敲鐘儀式，宣告新總統尹錫悅的任期正式開始。尹錫悅則在龍山總統府地下掩體的國家危機管理中心狀況室接收三軍統帥權，開始執行總統職務。歐新社
南韓首爾市中心普信閣10日零時舉行敲鐘儀式，宣告新總統尹錫悅的任期正式開始。尹錫悅則在龍山總統府地下掩體的國家危機管理中心狀況室接收三軍統帥權，開始執行總統職務。歐新社

南韓韓聯社10日報導，首爾市中心普信閣於當日零時舉行敲鐘儀式，宣告新總統尹錫悅的任期正式開始。尹錫悅則在龍山總統府地下掩體的國家危機管理中心狀況室接收三軍統帥權，開始執行總統職務。

據報導，列席者包括國家安保室室長金聖翰等新政府國安團隊和國防部長被提名人李鍾燮。現任國防部長徐旭、南韓聯合參謀本部（聯參）議長元仁哲上將，南韓陸海空三軍參謀總長、海軍陸戰隊司令、海陸空作戰司令等軍方高層則以視訊方式出席。

徐旭部長在會上匯報，稱尹錫悅依據南韓憲法第74條接收軍隊統帥權，尹錫悅隨即聽取元仁哲上將對北韓軍隊動向和南韓軍隊防衛態勢的報告，各軍參謀總長及海軍陸戰隊司令則向新總統表達實現「堅實國防」的決心。

報導指出，接收軍隊統帥權是南韓國家元首權力交接的核心程序。尹錫悅將聽取聯參報告作為就任後的首項工作，旨在通過國家指揮通信網最先了解軍隊的工作和戰備情況，並且行使統帥權。正式就職典禮，則於南韓時間上午11時於國會大樓前舉行。

有分析認為，尹錫悅選在「龍山地堡」通取工作報告，體現其化解國安空白的憂慮、應對北韓武力示威引發朝鮮半島緊張局勢的意志。

南韓 尹錫悅

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