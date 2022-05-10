59年來首次！英女王行動不便 將不出席國會開議大典

白金漢宮表示，伊麗莎白二世女王將不會出席10日舉行的國會開議大典（State Opening of Parliament）。衛報與Sky News指出，這是女王59年來首度缺席，也是登基以來第三次缺席。

白金漢宮9日發布聲明表示，「女王持續遇到偶發性行動不便，經諮詢她的醫師們，已不情願地決定，她明天不會出席國會開議大典」。

查理王儲與威廉王子均將以國務顧問（Counsellor of State）身分，代表女王共同為英國國會的新會期揭幕。女王在上議院（The House of Lords）的王座將維持留空，查理王儲與威廉王子則會坐在各至通常的座位上。

據了解，查理王儲將代表女王宣讀相當於首相強生內閣施政報告的《御座致詞》（The Queen's Speech）。報導指出，這是查理王儲首次承擔國家元首的重要憲政義務，亦據信是現代史上的空前舉措，將被詮釋成身為候任英王的他在職責出現重大轉變。