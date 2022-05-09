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前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
俄國總統普亭與據信為其情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透
俄國總統普亭與據信為其情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透

英國每日星報引述前克里姆林宮情報人士開設頻道General SVR Telegram消息，稱俄國總統普亭得知情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃（Alina Kabaeva）意外懷孕，在重病之際大動肝火。

卡巴耶娃據信是普亭的情婦，普亭和她據稱已至少育有兩子。General SVR Telegram在8日指出：「普亭得知卡巴耶娃又懷孕了，這似乎並非計畫中的事。」一名評論者在這則新聞的網站開玩笑說：「這孩子的生父是誰？」

英國太陽報指出，消息人士稱普亭正忙於準備勝利日閱兵之際，對於相關消息傳出感到怒不可遏。據稱普亭特別擔心這個消息會玷汙他的勝利日閱兵。

先前關於普亭罹癌或罹患帕金森氏症的傳言滿天飛，還傳言稱卡巴耶娃帶著與普亭生下的四名私生子女躲在瑞士。

普亭 懷孕

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