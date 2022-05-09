聽新聞
test
0:00 / 0:00
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
英國每日星報引述前克里姆林宮情報人士開設頻道General SVR Telegram消息，稱俄國總統普亭得知情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃（Alina Kabaeva）意外懷孕，在重病之際大動肝火。
卡巴耶娃據信是普亭的情婦，普亭和她據稱已至少育有兩子。General SVR Telegram在8日指出：「普亭得知卡巴耶娃又懷孕了，這似乎並非計畫中的事。」一名評論者在這則新聞的網站開玩笑說：「這孩子的生父是誰？」
英國太陽報指出，消息人士稱普亭正忙於準備勝利日閱兵之際，對於相關消息傳出感到怒不可遏。據稱普亭特別擔心這個消息會玷汙他的勝利日閱兵。
先前關於普亭罹癌或罹患帕金森氏症的傳言滿天飛，還傳言稱卡巴耶娃帶著與普亭生下的四名私生子女躲在瑞士。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言