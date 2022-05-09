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馬斯克談「若我離奇死去⋯」 掀風暴 母斥「不好笑」

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克周日晚間推文提及可能離奇死去。被母親斥責不好笑。路透
特斯拉執行長馬斯克周日晚間推文提及可能離奇死去。被母親斥責不好笑。路透

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）經常發出令人摸不著頭緒的推文，他周日晚間在推特上說，「如果我哪天離奇死去，很高興認識各位」，引發軒然大波，有超過66萬名網友按讚關注。

馬斯克所指為何並不明朗。但在這則推文之前不久，馬斯克宣稱前俄羅斯副總理兼航太局長Dmitry Rogozin，向俄國媒體發布有關他的不實訊息。

馬斯克稍早分享了他與Rogozin之間的通訊，後者表示：「根據我們的訊息，星鏈（Starlink）設備由五角大廈負責交付。馬斯克涉入為烏克蘭的法西斯部隊提供軍事通訊裝置。」所以，馬斯克「不管怎麼裝傻，都將像個成人一樣為此被追究責任」。

在俄烏戰爭開打後不久，馬斯克在烏國啟動星鏈網路服務。他還曾經向俄羅斯總統普亭叫陣單挑。

馬斯克的母親Maye Musk在他發帖後數小時，上推特斥責這樣說「不好笑」，還附上了兩個生氣的表情符號。馬斯克後來回覆母親：「抱歉！我會盡最大的努力活下去」。大批網友關注留言，有人跟馬斯克的母親說「你兒子很珍貴，必須保護他」，也有人笑「世界首富也會被媽媽罵」。

特斯拉執行長馬斯克周日晚間推文提及可能離奇死去，引發軒然大波。路透
特斯拉執行長馬斯克周日晚間推文提及可能離奇死去，引發軒然大波。路透

馬斯克 俄羅斯

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