馬斯克談「若我離奇死去⋯」 掀風暴 母斥「不好笑」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）經常發出令人摸不著頭緒的推文，他周日晚間在推特上說，「如果我哪天離奇死去，很高興認識各位」，引發軒然大波，有超過66萬名網友按讚關注。

馬斯克所指為何並不明朗。但在這則推文之前不久，馬斯克宣稱前俄羅斯副總理兼航太局長Dmitry Rogozin，向俄國媒體發布有關他的不實訊息。

馬斯克稍早分享了他與Rogozin之間的通訊，後者表示：「根據我們的訊息，星鏈（Starlink）設備由五角大廈負責交付。馬斯克涉入為烏克蘭的法西斯部隊提供軍事通訊裝置。」所以，馬斯克「不管怎麼裝傻，都將像個成人一樣為此被追究責任」。

在俄烏戰爭開打後不久，馬斯克在烏國啟動星鏈網路服務。他還曾經向俄羅斯總統普亭叫陣單挑。