快訊

增21例重症「12例死亡」八個月大女童高燒重症住ICU

地牛翻身！東部海域 14時23分發生規模6.1地震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛國精神從小培養？俄幼稚園童裝扮成「Z字坦克」遊行

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
自俄羅斯總統普亭2月24日發動對烏克蘭的入侵以來，白色的「Z」字已經成為俄羅斯的一個重要宣傳符號，近日更有影片顯示俄國連幼稚園孩童都使用該符號。截自推特
自俄羅斯總統普亭2月24日發動對烏克蘭的入侵以來，白色的「Z」字已經成為俄羅斯的一個重要宣傳符號，近日更有影片顯示俄國連幼稚園孩童都使用該符號。截自推特

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日發動對烏克蘭的入侵以來，白色的「Z」字已經成為俄羅斯的一個重要宣傳符號，近日更有影片顯示俄國連幼稚園孩童都使用該符號。

「每日郵報」報導，社群媒體上的一段影片顯示，俄羅斯幼稚園的孩子們在該國勝利日閱兵前身著各種「親俄軍裝」，其中帶領整群學生的是一個穿著俄羅斯坦克裝扮的小男孩，坦克前方更印有一個大大的白色「Z」符號，與莫斯科當局派出、目前參與烏克蘭戰鬥的軍車有相同外觀。

影片中的男孩身著軍裝、戴著皮頭盔，而他的「紙板製坦克」上更飄揚著一面俄羅斯國旗，其他兒童則穿著戰鬥機裝扮、還有士兵和軍醫等角色，至少還有另外2輛坦克裝扮、上面裝飾著蘇聯紅星，當班級在幼兒園遊行時，他們的老師也穿著類似的蘇聯式軍裝。目前尚不清楚這間幼稚園是在俄羅斯哪裡。

外界預計「Z」符號將在9日、俄羅斯各地舉行的勝利日遊行中佔據顯著位置，其中最大的遊行將在莫斯科舉行。一些分析人士曾表示普亭希望能夠在5月9日宣布在烏克蘭取得某種形式的勝利，然而估計表明俄羅斯軍隊遭到猛烈抵抗，並已有多達2.5萬名俄羅斯士兵在戰鬥中喪生。

俄羅斯 烏克蘭 莫斯科

延伸閱讀

CIA局長：中國緊盯俄烏戰爭 為侵台作準備

義大利扣7億元豪華遊艇 神祕船主疑是普亭

普亭慶祝勝利日前夕俄軍再遭挫敗 自哈爾基夫周邊撤退

美中情局長：普亭輸不起 堅信加強侵烏有進展

相關新聞

愛國精神從小培養？俄幼稚園童裝扮成「Z字坦克」遊行

自俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日發動對烏克蘭的入侵以來，白色的「Z」字已經成為俄羅斯的一個重要...

大選日不寧靜 菲南投票所遇持槍歹徒開火釀3死

數以百萬計菲律賓人今天在全國選舉日投下神聖一票之際，警方表示，南部動盪地區有一處投票所發生持槍歹徒開火事件，3名維安人員...

重返威權政治？菲律賓總統大選決戰星期一

菲律賓選舉將在 2022 年 5 月 9 日舉行，前獨裁總統馬可仕的獨子「邦邦」小馬可仕（Bongbong Marcos）將搭檔現任總統杜特蒂之女薩拉（Sara Duterte），一起角逐 2022 年菲律賓選舉的正、副總統。兩人組成的「團結陣營」（Uniteam），以勢如破竹的氣勢遙遙領先其他正副總統候選人，深得所有年齡層選民的喜愛。

使女的哭聲：解讀美國「推翻墮胎權」三大布局

本週政治媒體《Politico》一則標題為〈美國聯邦最高法院將推翻判決先例剝奪女性墮胎權〉的獨家報導引發軒然大波。該報導指出，美國聯邦最高法院已透過Dobbs v. Jackson一案，宣告密西西比州制定15周墮胎刑罰法合憲。換言之，歷來保障婦女在24周前終止孕期自主權的幾個判決先例，包括1973年的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）與1992年的「計畫生育聯盟訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey），都將被美國聯邦最高法院所推翻。

菲今大選 馬可仕有望壓倒性勝利

菲律賓總統大選九日登場，菲國民調機構Pulse Asia Research最新民調顯示，已故獨裁者老馬可仕之子馬可仕支持...

尹錫悅明上任 面臨三挑戰

南韓準總統尹錫悅將在10日宣誓就職，但他一上任就將面臨待辦事項眾多、不受民眾歡迎以及國會席次未過半等三大挑戰，未來五年任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。