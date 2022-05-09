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敘利亞內戰重創兒童 聯合國再籲金援

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
敘利亞內戰爆發至今，該國許多兒童仍身處於高風險環境。（OCHA官網）
敘利亞內戰爆發至今，該國許多兒童仍身處於高風險環境。（OCHA官網）

敘利亞內戰陰影猶存，未爆彈造成近千名兒童傷亡！聯合國9日指出，仍有超過1千萬名的敘利亞兒童因戰爭飽受負面的心理影響，甚至因誤觸未爆彈而終身殘疾，但國際上的人道基金卻不斷減少，今年國際援助更不到「需求金額的一半」，聯合國呼籲，國際須再為敘利亞提供2千萬美元的資金。

國際奧援資金不足

半島電視台》報導，聯合國9日表示，自十年前爆發敘利亞內戰，國際上的奧援資金一直隨著時間在「減少」。聯合國警告說，仍有超過 1230 萬名該國兒童正在受苦或逃難路上，需要更多的援助，「敘利亞的兒童受苦太久了，不應該再受苦了。」

自 2011 年敘利亞政府殘酷鎮壓抗議活動，演變成內戰規模，估計至今已造成 50 萬人死亡，數百萬人流離失所；戰爭全面升級更吸引了諸多外國勢力與各種武裝團體進駐該國，再度動盪該國治安。

聯合國兒童基金會中東事務負責人霍德爾說，俄烏戰爭更加劇了敘利亞的困境，包括食品在內的民生用品價格持續飛漲，「許多家庭都已用盡全力在維持生計」。然而，她指出，人道主義的援助資金卻銳減，「今年收到的資金還不到需求的一半」。

兒童身心皆受創

而內戰以來，隨處可見的武裝衝突、民眾流離失所與基本社會服務停滯，都持續影響兒童的生活。《聯合國新聞》報導，聯合國兒童基金會敘利亞代表尼倫德說，這場危機仍持續對孩子們留下心理創傷，出現包括「焦慮、抑鬱或難以入睡」等狀況。

而戰爭殘留下的不僅僅是心理創傷，聯合國兒童基金會表示，武裝抗爭遺留的地雷、未爆彈藥等是導致2021年近900名兒童喪生或受傷，許多人更因此終身殘疾。

對此，該國部分地區興辦了「殘疾兒童綜合社會保護計劃」，為嚴重殘疾兒童提供定期和無條件的資金援助，並於2021年幫助了 1萬名以上的殘疾兒童。在戰爭中意外失去一條腿的男童阿扎姆說，「很高興我還能再次上學，和朋友一起玩樂與學習。」

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聯合國 敘利亞 俄烏戰爭

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