北愛民族主義派勝選 但恐陷政治僵局

北愛爾蘭新芬黨寫下創歷史的議會大選席次後，北愛反而陷入政治僵局！北愛議會大選7日出爐，親英的民主統一黨受英國脫歐打擊而衰弱，丟掉千禧年以來的連續勝利，有意擺脫與英關係的民族主義政黨新芬黨贏下相對多席。但聯合政府反而難以籌組，新芬黨可能會關注於公投，根據1998年的權力分享制度，需與民統黨達成協商，而民統黨卻表示不願在新芬黨領導下任職。

過去是準軍事組織

根據《國家廣播公司》報導，北愛爾蘭議會大選結果出爐，從千禧年來一直領導北愛立法機構，親英的民主統一黨僅拿到24席，被認為是受到英國脫歐打擊而選戰疲軟，趁勢而起的是愛爾蘭民族主義政黨新芬黨，他們拿下27席，可能領導新的聯合政府。

《德國之聲》報導，天主教佔多數的新芬黨背景是民族主義派，他們過往與準軍事組織愛爾蘭共和軍關係密切，理念是與南部的歐盟鄰國愛爾蘭共和國統一，擺脫與英國的聯繫，愛爾蘭共和軍在歷史上與親英的工會造成長年內鬥，更涉及與激進派（愛爾蘭共和激進份子）合作，爆發多起暴力事件。

其實本次勝利的領袖蜜雪兒．歐尼爾的堂兄弟，過往都是愛爾蘭共和軍的成員，一名遭擊斃、一名在和平條約後才獲釋，本次大選的勝利堪稱是該黨被選民認可、重要的一次選戰。

理念不合的政治僵局

不過，這場勝利對新芬黨來說是歷史性的大勝，但可能象徵意義更大一些，考慮到北愛議會有著1998年的貝爾法斯特和平協議（能理解為權力分享制度），該協議當時結束了為期數十年的天主教、新教衝突，第一部長和副第一部長需存在於聯合政府的最大工會黨和最大民族主義政黨之間；但民統黨早早就表態，不考慮在新芬黨領導之下任職，因此很可能出現政治僵局，新芬黨的領導還是需要民統黨的點頭、或與之協商。

民統黨表示拒絕加入籌組新政府，除非英國脫歐後的邊境政策（即北愛議定書）有重大改變，英國脫歐後導致通過北愛的商品需要海關與邊境檢查，這激怒了黨內的工會會員，他們認為這破壞他們屬於英國的身份。

整體而言，相當親英的工會派民統黨受到英國脫歐打擊深遠，甚至有領袖為這場政治危機下台，他們的關注點與有心朝愛爾蘭統一發展的新芬黨大不同。

【更多精采內容，詳見 】