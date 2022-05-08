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北愛變天！英脫歐後遺症 主張脫英的新芬黨成最大黨

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北愛變天！英脫歐後遺症 主張脫英的新芬黨成最大黨

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
主張脫離英國與愛爾蘭合併的北愛民族主義政黨新芬黨，在5日的議會選舉中贏得27席，首次成為北愛議會的最大政黨。該黨領袖歐尼爾(中) 將成為北愛新政府的首席部長。歐新社
主張脫離英國與愛爾蘭合併的北愛民族主義政黨新芬黨，在5日的議會選舉中贏得27席，首次成為北愛議會的最大政黨。該黨領袖歐尼爾(中) 將成為北愛新政府的首席部長。歐新社

英國脫歐的6年後，主張脫離英國與愛爾蘭合併的北愛民族主義政黨新芬黨(Sinn Fein)，在5日的議會選舉中贏得27席，首次成為北愛議會的最大政黨，親英國的民主統一黨(DUP)僅拿下24席，退居第二大黨。

北愛議會總共有90席，在開出幾乎所有選票後，新芬黨得票率為29%，民主統一黨為21.3%。新芬黨領袖歐尼爾（Michelle O’Neill）說：「今天進入了新時代，這代表我們的社會有機會在公平、平等和社會正義的基礎上建立關係。」

英國脫歐的陰影籠罩著25年前成立的民主統一黨，該黨主張留在英國，一直是北愛議會最大黨。

新芬黨獲勝不會改變北愛的地位，因為離開英國的公投必須由英國政府決定，而且可能還要等上幾年，但新芬黨獲勝結束了民主統一黨四分之一世紀以來的治理，具有象徵意義。

新芬黨成為北愛最大黨後，歐尼爾將成為北愛新政府的首席部長，但在北愛派系分權的局勢下，任命首席部長的過程可能會拖上幾個月。

英國 脫歐

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