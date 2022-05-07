全球紙漿供應持續吃緊 衛生紙、尿布等價格恐又喊漲

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
隨著全球紙漿供應吃緊，衛生紙、面紙等產品可能跟進漲價。路透
隨著全球紙漿供應吃緊，衛生紙、面紙等產品可能跟進漲價。路透

全球最大紙漿製造商Suzano警告，全球紙漿庫存量不斷下降，接下來可能出現供應短缺，推高紙漿價格，進而帶動尿布、衛生紙等日用品價格上漲。

Suzano執行長蕭爾卡（Walter Schalka）表示，俄羅斯是歐洲的重要木材供源，自俄軍入侵烏克蘭以來，木材貿易已經全面中斷，俄國木材也遭全球抵制。這意味著歐洲、尤其是斯堪地那維亞半島的紙漿產能受阻。

他接受彭博資訊訪問時說，紙漿庫存量一直逐步下滑，最終可能會出現紙漿荒。

紙漿是包裝紙、尿布及衛生紙的原料，因此紙漿供應緊俏將對消費者帶來另一個打擊。從食物到燃料等商品價格齊漲，已讓許多人吃不消。

海運物流瓶頸未解，加上罷工活動、新計畫延遲導致的陸運中斷，都衝擊了第1季紙漿供應。巴西投資銀行BTG Pactual日前發布的報告顯示，拜這些因素配上強勁需求所賜，中國大陸的紙漿價格今年來大漲40%。

由於缺乏某些原料，俄國紙漿製造商正疲於維持產能，其中一家主要業者已暫時停產。隨著俄烏戰爭持續，黑海出口供應中斷情形料將加劇。

蕭卡指出，紙張及面紙是民生必需品，預計漲價對需求影響不大，但是俄烏戰爭的全面影響尚未顯現。

俄烏戰爭 衛生紙 俄羅斯

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