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哈利梅根帶兒女返英慶女王登基 不會現身白金漢宮陽台

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子跟妻子梅根將帶著一對兒女返國參加伊麗莎白二世女王登基70周年的白金禧年慶典，但夫婦倆跟安德魯王子均未獲邀跟女王一起現身白金漢宮的陽台觀禮。資料照片。路透
英國哈利王子跟妻子梅根將帶著一對兒女返國參加伊麗莎白二世女王登基70周年的白金禧年慶典，但夫婦倆跟安德魯王子均未獲邀跟女王一起現身白金漢宮的陽台觀禮。資料照片。路透

BBC與CNN報導，英國哈利王子跟妻子梅根將帶著一對兒女返國，參加6月舉行的伊麗莎白二世女王登基70周年的白金禧年（Platinum Jubilee）慶典。不過，夫婦倆跟安德魯王子均未獲邀跟女王一起現身白金漢宮的陽台觀禮。

白金漢宮發言人6日表示，女王已經決定，將僅限「目前正在履行正式公務的王室成員」以及他們的小孩於6月2日出現在白金漢宮的陽台，實際上排除了安德魯王子、哈利王子與梅根。不過，哈利、安德魯與安德魯的兩個女兒仍可參加其他慶祝活動。

白金禧年慶典將在6月2日至5日的為期4天國定假日（Bank holiday）舉行。高齡96歲的女王據報計畫參加一些白金禧年活動，但在行動不便導致取消最近幾個月的一些露面後，她會出席哪些活動要直到更接近的時間、甚至在當天才會得到確認。

儘管不會出現在白金漢宮的陽台，哈利與梅根的發言人表示，他們將帶著亞契與莉莉貝前來英國參加白金禧年慶典。夫婦倆據稱「很高興、很榮幸參加女王的白金禧年慶典」。

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