哈利梅根帶兒女返英慶女王登基 不會現身白金漢宮陽台

BBC與CNN報導，英國哈利王子跟妻子梅根將帶著一對兒女返國，參加6月舉行的伊麗莎白二世女王登基70周年的白金禧年（Platinum Jubilee）慶典。不過，夫婦倆跟安德魯王子均未獲邀跟女王一起現身白金漢宮的陽台觀禮。

白金漢宮發言人6日表示，女王已經決定，將僅限「目前正在履行正式公務的王室成員」以及他們的小孩於6月2日出現在白金漢宮的陽台，實際上排除了安德魯王子、哈利王子與梅根。不過，哈利、安德魯與安德魯的兩個女兒仍可參加其他慶祝活動。

白金禧年慶典將在6月2日至5日的為期4天國定假日（Bank holiday）舉行。高齡96歲的女王據報計畫參加一些白金禧年活動，但在行動不便導致取消最近幾個月的一些露面後，她會出席哪些活動要直到更接近的時間、甚至在當天才會得到確認。

儘管不會出現在白金漢宮的陽台，哈利與梅根的發言人表示，他們將帶著亞契與莉莉貝前來英國參加白金禧年慶典。夫婦倆據稱「很高興、很榮幸參加女王的白金禧年慶典」。