古巴首都5星級飯店大爆炸！至少18死74傷現場畫面曝光

古巴首都哈瓦那（Havana）市中心一家知名飯店6日發生爆炸案，目前已知至少18人死亡、74人受傷，死傷人數預計持續增加。

根據古巴總統辦公室說法，哈瓦那的薩拉托加飯店（Hotel Saratoga）6日上午發生爆炸，爆炸原因疑似是瓦斯外洩，初步排除炸彈的可能性。

爆炸案發生時，沒有旅客在內，但建築物內有工作人員。當地國家電視台報導稱，搜救行動仍在進行中，目前尚不清楚是否還有更多受害者受困在殘骸中。

根據政府新聞媒體發布的照片顯示，酒店的大部分外牆都被炸毀，內部房間外露，現場一片塵土飛揚。

經營古巴許多飯店的軍方公司代表卡爾薩迪拉（Roberto Enrique Calzadilla）表示，這家擁有96間客房的飯店將在未來幾天內重新開業，現場工作人員正在做最後準備工作。

他表示，工人們當時正在修繕和進行準備工作，早上正在重新供應瓦斯，似乎是一些事故引起爆炸。

警方和救難人員獲報到場後，已封鎖附近區域和建築物，包括古巴國會大廈（Capitolio building）。

飯店周遭街道的窗戶被爆炸威力炸飛，爆炸發生的兩小時後，空氣中瀰漫著刺鼻的氣味。一名住在離飯店僅一個街區的女子說，「我走過去時，一片白茫茫，我什麼也看不見。」

薩拉托加五星級飯店是蘇聯解體後由一家英國公司改建的，多年來是許多政府官員和名人的入住首選，知名歌手瑪丹娜和碧昂絲都曾住過。根據該飯店的臉書，原本預計在四天內重新開業。

古巴哈瓦那的薩拉托加飯店6日驚傳大爆炸，救難人員在現場搜救。法新社