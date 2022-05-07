史提格里茲：新冠疫情、俄烏戰爭影響 世界變得更分裂

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph E. Stiglitz）今（6）日晚間應台北政經學院基金會邀請，透過視訊越洋發表演講，談論新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭改變了世人對經濟的認知，對全球化產生深遠影響。他特別提到台灣、越南和紐西蘭等國政府的防疫做得好。但他也說，升息無助解決通膨問題，因為這次的通膨是供應面造成的問題。

在主持人清華大學台北政經學院代理院長陳添枝的介紹下，史提格里茲精神飽滿地「現身」設於七海文化園區蔣經國總統圖書館的講座會場。

他說，這次疫情凸顯出三件事，首先是科學的重要性，mRNA疫苗問世是重大成就。

新冠疫情凸顯三個重要性

史提格里茲說，其次是社會組織和集體行動的重要性。各國政府對疫情採取史無前例的經濟因應政策，例如挹注資金、帶動疫苗在內的研發、啟動7,500億歐元的歐洲復甦基金計畫。即使有人反對政府支出太高，但史提格里茲認為救經濟是對的。

第三是社會凝聚力和互信的。史提格里茲批評了美國在疫情期間不科學、不信任、不尊重彼此的表現，例如部分人士堅持不戴口罩的自由。另外，錯誤和虛假訊息太多，破壞市場效率。

對於俄羅斯入侵烏克蘭，他說這違反國際法，改變了全球認知，破壞了全球秩序。他表示沒人能預測疫情會持續多久、俄羅斯是否會動用核武，未來的不確定太高了。

但史提格里茲強調，他觀察到我們「正走向更分裂的世界」。接下來會是新冷戰時代和脫鉤。未來的挑戰是面對新冷戰，如何管控敵意，並且在全球暖化、氣候變遷、公共衛生議題上進行全球合作。

他下結論說，新冠疫情和俄烏戰爭是21世紀的轉捩點，他希望會往正確的方向走。

全球走向更分裂的世界

這場演講的與談人是中研院院士、前香港中文大學校長劉遵義。他補充表示，脫鉤無法避免，但不見得是壞事；政府和市場的界限必須修正，現在政府開始採取干預，例如補貼半導體；另外，他還認為要有一種避險機制，為預想不到的風險做準備。

在問答的環節，聽眾首先提問，疫情結束通膨會降溫嗎？是否有政策可以抗通膨？美國想要企業回流，這項政策是否有助增加支出，提升全球供應鏈的恢復力。

史提格里茲表示，他不認為美國通膨非常嚴重，拆開來看是汽車、石油和食品。此時升息會讓應對供應鏈瓶頸變得更加困難，更該做的，是找出瓶頸並投資。他也不擔心美國的債務，因為美國可以印鈔，但他會擔心其他國家的債務。

重點是找出供應鏈瓶頸所在、投資

對於新冷戰的看法、以及脫鉤是否為兩套系統各自獨立，與談人劉遵義率先說，有兩套系統無妨，如同備胎，只要能夠互相配合操作，例如iPhone和Android。如果不能有互通性，就像以前的錄影帶規格是VHS和BETA，最後VHS勝出。

史提格里茲說，俄羅斯的經濟規模小，可以加以孤立，但中國大陸購買力平價（PPP）是全球第一，所以現在脫鉤不會和以前冷戰時期一樣。他強調在從事競爭，以及強調人權和民主重要性之際，合作有其必要。

台北政經學院舉辦的這場講座，由該基金會董事長黃煌雄、清華大學校長高為元致詞，到場者包括前外交部長簡又新、前財政部長邱正雄、前財政部長許嘉棟、前教育部長曾志朗、前監委黃煌雄、經濟日報副社長翁得元、聯合報新聞部副總郭崇倫，以及其他學界彥碩等。