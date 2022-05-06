研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

以色列最新研究顯示，新冠病毒變異株Delta消滅了在它之前的變異株，但隨後出現的Omicron並未消滅Delta，Omicron可能在未來兩個月內消失，Delta可能捲土重來。

這分研究由內蓋夫本-古里安大學研究人員撰寫，發表在同儕審查的「整體環境科學」期刊，題為「管理不斷演進的疫情：Omicron興起之際Delta變異株令人費解的散播」。

研究人員開發了一種敏感陣列，可以在廢水中區分變異株，顯示新冠病毒在哪裡活躍。他們在2021年12月到2022年1月監測了以色列貝爾謝巴市的污水，注意到Omicron和Delta變種之間有著令人不安的相互作用。

他們還建立一個模型，模型預測Omicron會逐漸消失，而Delta等著再次侵襲人類。

研究顯示，如果預測正確，Omicron的傳播可能引發新一波Delta發病潮，或可能出現具威脅性的新變異株。