價值15億！瑞士警從「咖啡豆」中查獲逾500公斤古柯鹼
毒販走私毒品的方法層出不窮，瑞士警方近日就從運往Nespresso工廠的一批咖啡豆中查獲多達500多公斤的古柯鹼。
衛報報導，位於瑞士西部夫里堡（Fribourg）一間工廠的工人向當局報案，表示在咖啡豆袋中發現「一種神秘的白色粉末」。夫里堡警方5日表示這家由瑞士食品巨頭雀巢旗下的咖啡膠囊製造商的工作人員「在卸下剛交付的咖啡豆袋時發現一種未確定的白色粉末」。
警方經分析後確定該粉末是古柯鹼，並方補充說「對5個同一天通過火車運送的車廂進行搜查，最終一共查獲超過500公斤的毒品」。
此外，警方還表示初步調查表明這批貨物來自巴西，並補充說「查獲的古柯鹼純度超過80%，估計市場價值超過5000萬瑞士法郎（約新台幣15億）」，而看來所有的毒品都計畫將運往歐洲市場。”
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