快訊

整理包／衝刺倒數！111國中教育會考大補帖 各科必考重點一次看

德國品牌未棄用新疆棉？Adidas、Puma等5公司赫然在列

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
研究人員表示，他們在Adidas、Puma和Hugo Boss等知名品牌生產的衣服中發現使用了新疆棉花，這似乎與德國服裝公司對其供應鏈所做出的承諾「相互矛盾」。美聯社、新華社
研究人員表示，他們在Adidas、Puma和Hugo Boss等知名品牌生產的衣服中發現使用了新疆棉花，這似乎與德國服裝公司對其供應鏈所做出的承諾「相互矛盾」。美聯社、新華社

研究人員表示，他們在Adidas、Puma和Hugo Boss等知名品牌生產的衣服中發現使用了新疆棉花，這似乎與德國服裝公司對其供應鏈所做出的承諾「相互矛盾」。

衛報報導，2021年爆發中國新疆棉花事件，有超過50萬維吾爾人等少數民族被迫在新疆採摘棉花，並提供中國超過80%和全球五分之一的棉花產量。事件爆發後，美國禁止從中國西北部自治區進口棉花，這一舉措也在歐洲議會中進行辯論，但並未由歐盟委員會頒布，儘管如此，部分大型西方服裝品牌也誓言不再使用新疆棉。

Hugo Boss當時表示截至2021年10月，其新系列「已再次驗證符合全球標準」且「不容忍強迫勞動」。Puma也在2020年表示「與新疆的任何製造商都沒有直接或間接的業務關係」，至於Adidas同年則表示「與任何新疆供應商沒有合約關係」。

然而，德國研究人員表示藉由同位素分析在包括Puma和Adidas的T恤、Hugo Boss襯衫、德國戶外服裝品牌Jack Wolfskin以及Tom Tailor的套衫中發現新疆棉的痕跡。研究人員指出「棉花中的同位素指紋是明確的，可以與來自其他國家甚至中國其他地區的棉花區分開來」。

衛報已聯繫上述5個德國服裝品牌以回應這項調查結果，Puma的一位發言人指出「我們強烈堅持這一事實，並再次確認Puma沒有從新疆地區採購任何棉花。我們確實重申『我們與新疆地區的任何棉花供應商沒有任何直接或間接的關係』」。Adidas的發言人則表示「僅從其他國家採購棉花，並採取各種措施確保其供應鏈中公平和安全的工作條件」。

一位匿名調查中國分包商的審計員則透露「西方公司幾乎不可能徹底了解自己的供應鏈」，只因為它們在中國受到習近平共產黨政府的限制。

新疆棉 德國 品牌

延伸閱讀

俄羅斯掐歐洲能源命脈 德國淪俄烏戰爭輸家

德總理拒訪基輔 烏克蘭大使批：表現得像條被冒犯的豬肝腸

德國快篩之亂！民進黨團：高嘉瑜應該私下先溝通

德國快篩確實有30元！高嘉瑜盼讓價格更趨於市場機制

相關新聞

最愛的戒嚴時代？菲律賓錯亂的「獨裁愛與恨」

菲律賓總統大選將在 2022 年 5 月 9 日舉行，這場選舉被視為是一場前所未有的「歷史詮釋權之戰」——若前獨裁總統馬可仕的兒子小馬可仕贏得了選舉，菲律賓歷史上 9 年的黑暗戒嚴時期與人權壓迫紀錄，將如何重新被詮釋與定義？而當初倉促流亡的馬可仕一家為何還能捲土重來？《轉角國際》製作上下兩篇菲律賓選舉報導，專訪戒嚴時期下的倖存者、小馬可仕支持者、《Rappler》記者以及菲律賓研究學者，從他們的說法中拼湊出菲律賓社會目前面對的撕裂、掙扎與現實。

德國品牌未棄用新疆棉？Adidas、Puma等5公司赫然在列

研究人員表示，他們在Adidas、Puma和Hugo Boss等知名品牌生產的衣服中發現使用了新疆棉花，這似乎與德國服裝...

春哥侃陸／上海封城恐成廢都？大基建忽冷忽熱？ 陸專家們這樣解讀

中國大勢，不僅國際上，就連在中國國內，也都是一大堆疑問。疫情擴延、接連封城；那些大城走向如何，經濟能否著陸，大基建因何時冷時熱，很多的好奇。在五一小長假間，有醫療專家、經濟學家、社會學者，在網路朋友圈中閒聊，將不同領域的說法，隱去姓名，節錄精要如下，或可解開部分疑惑。

岸田首訪強生 加強軍事合作

日本首相岸田文雄五日在倫敦與英國首相強生會談，雙方討論俄烏戰爭應對之道，並宣布一項新的防衛協議，加強兩國軍事合作。此外英...

美日防長會談 重申台海和平

美國國防部長奧斯丁四日在五角大廈與日本防衛大臣岸信夫舉行會談。奧斯丁關切中國大陸近來行為對基於規則的國際秩序構成挑戰；岸...

英國白金漢宮：女王不出席夏季皇家花園派對

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）因健康狀況不佳且年事已高，近期已減少公開露面。白金漢宮（Buckingh...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。