德國品牌未棄用新疆棉？Adidas、Puma等5公司赫然在列

研究人員表示，他們在Adidas、Puma和Hugo Boss等知名品牌生產的衣服中發現使用了新疆棉花，這似乎與德國服裝公司對其供應鏈所做出的承諾「相互矛盾」。

衛報報導，2021年爆發中國新疆棉花事件，有超過50萬維吾爾人等少數民族被迫在新疆採摘棉花，並提供中國超過80%和全球五分之一的棉花產量。事件爆發後，美國禁止從中國西北部自治區進口棉花，這一舉措也在歐洲議會中進行辯論，但並未由歐盟委員會頒布，儘管如此，部分大型西方服裝品牌也誓言不再使用新疆棉。

Hugo Boss當時表示截至2021年10月，其新系列「已再次驗證符合全球標準」且「不容忍強迫勞動」。Puma也在2020年表示「與新疆的任何製造商都沒有直接或間接的業務關係」，至於Adidas同年則表示「與任何新疆供應商沒有合約關係」。

然而，德國研究人員表示藉由同位素分析在包括Puma和Adidas的T恤、Hugo Boss襯衫、德國戶外服裝品牌Jack Wolfskin以及Tom Tailor的套衫中發現新疆棉的痕跡。研究人員指出「棉花中的同位素指紋是明確的，可以與來自其他國家甚至中國其他地區的棉花區分開來」。

衛報已聯繫上述5個德國服裝品牌以回應這項調查結果，Puma的一位發言人指出「我們強烈堅持這一事實，並再次確認Puma沒有從新疆地區採購任何棉花。我們確實重申『我們與新疆地區的任何棉花供應商沒有任何直接或間接的關係』」。Adidas的發言人則表示「僅從其他國家採購棉花，並採取各種措施確保其供應鏈中公平和安全的工作條件」。

一位匿名調查中國分包商的審計員則透露「西方公司幾乎不可能徹底了解自己的供應鏈」，只因為它們在中國受到習近平共產黨政府的限制。