不顧維和部隊 索國極端組織襲擊駐軍

這是非洲聯盟近年來遇到最大的惡意攻擊之一！索馬利亞的伊斯蘭極端組織「青年黨」4日襲擊索國首都摩加迪休附近的基地，槍殺仍未確定數量的蒲隆地駐軍，該部隊隸屬於非洲聯盟特派軍（又稱ATMIS），目的是為了保護索馬利亞政權和平轉移。因為該國的新立法進程拖延，極端份子利用這段混亂時間起事。

青年黨高調承認襲擊

根據《阿拉伯新聞網》報導，蒲隆地在索馬利亞駐軍4日通報，在索國首都摩加迪休東北部基地遇到針對性的大型襲擊，十多人死亡、失蹤，而索國伊斯蘭極端組織青年黨迅速出面承認所為，並聲稱至少槍殺170名駐軍，目前傷亡數字仍無法確認，這也是4月1日以來，非洲聯盟特派前往索國的維和部隊，首度遭到襲擊。

國際間都陸續發來慰問，非盟主席穆薩．穆罕默德已與蒲隆地總統對話，向該國不幸遇害的駐軍犧牲表示敬意，並怒言會對武裝份子採取反制。青年黨一直都沒把中央政府式微的索馬利亞放在眼裡，十多年來發動叛亂時有所聞，但這是首度對非洲聯盟的索馬利亞特派軍出手，是非盟近年來遇到最明顯的挑釁之一。

非盟駐索特派隊

為什麼會是蒲隆地士兵受害？據《英國廣播公司》報導，索馬利亞從1991年後就陷入連年內戰，對青年黨為首的武裝份子焦頭爛額，甚至連首都摩加迪休都失守，直到非盟2011年出手才趕跑青年黨，但餘孽仍難平，青年黨依舊掌控著索馬利亞的村莊、周圍小城，控制通往主要城市的幹道，也時常打游擊戰，或單純暴力襲擊平民、在大城市放恐攻炸彈。

而蒲隆地、吉布提、衣索比亞、肯亞、烏干達等國便是在聯合國與非盟授意下，成立維和部隊駐紮索國，這群非盟特派隊最早稱為阿米索姆，隨後更名為ATMIS，這支部隊最主要目的是協助索國完成大選與政權和平轉移，但即便有ATMIS鎮場，索國大選期間仍多次受到武裝份子干擾，進度比預期落後許多，青年黨發起攻勢應該也是利用到當前局勢混亂之故。

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