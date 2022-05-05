英國國防部：俄羅斯可能設法誇大白俄軍演對烏克蘭威脅

英國國防部在5日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，已經觀察到白俄羅斯陸軍從駐地部署到野外以參與演習。隨著白俄5月份進入「冬季訓練」周期的頂點，此舉符合季節性常態。

不過，英方認為俄羅斯將可能設法誇大白俄演習對烏克蘭構成的威脅，以便釘牢烏克蘭在北部的部隊，防止他們投入頓巴斯戰役。

英方研判，目前並不預期出現可能對盟邦跟夥伴形成威脅的偏離正規演訓活動。