澳洲大選將至 兩大黨拉鋸選情難料

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】澳洲選戰白熱化，現任總理、自由黨／國家聯盟領袖的莫里森迎戰領導勞工黨的阿爾巴尼西，將於本月21日的兩院改選爭組新內閣。莫里森是中右翼的保守實用派，顯見最大優勢是經濟政見，他在疫情期間反將經濟水準推升到疫情前的高標；而對手阿爾巴尼西將自己定位成左翼中間派，承諾若推翻保守派，會以溫和路線為主，不會大改方針，雙方拉鋸民調仍難定論。

保守實用主義莫里森

澳洲將在本月21日迎來聯邦大選，本次會改選眾議院的全部席位、以及參議院76席中的40席，關鍵是眾議院的76席（絕對多數），上一屆莫里森率領的保守派自由黨／國家聯盟就拿下77席，成功連三度組閣，但在選區部分重劃後，加上上屆自國聯盟得票總數其實有下降，本屆更遇上疫情期間方針，雙方都各自認為有優勢，選戰結果更難料。

根據《英國廣播公司》報導，莫里森是中右翼的保守實用派，他更重視政策與作為，預料爭取連勝的主打還是經濟牌，他在疫情期間拉起澳洲的經濟成長，保持在疫情前的高標，今年失業率更下探到4%，這是該國2008年以來的最佳表現。另外在防疫上，澳洲死亡率確實是較低的，莫里森認為自己的免費疫苗接種、邊境嚴格控管等政策該居首功。

至於外交，莫里森的表現就因他的實用主義，偶受抨擊。莫里森去年與美、英強化合作，提出的Aukus防務協議，主旨是針對中國日益增長的影響力，但也因此，日前於軍事潛艇購買時，單方面毀約、與法交惡。

左翼溫和派在野黨

另一篇英國廣播公司則報導，莫里森的對手「艾伯」阿爾巴尼西也非省油的燈，他是澳洲政壇活躍已久的老人，此前一直被強悍的黨內政客蕭頓卡位，在蕭頓二連敗後，才迎來執掌勞工黨的機會，其實艾伯一直更受普通黨員的支持。

艾伯雖身在左翼，但一直以中間溫和派自居，他向選民保證過，若能推翻保守派的執政黨，不會來個政策急轉彎，而是稱之為「更新」，他主打也偏向「莫里森沒做好之處」，像是疫情期間莫里森採購疫苗慢半拍，以及2019年澳洲野火事件的過度忽視、澳洲生活成本上升等問題，保持政策溫和適度會是艾伯的主訴求。

至於澳洲民調在上一屆選戰就被印證不準確，這也反映在近期，上個月下旬勞工黨以5%左右領先執政黨，但最新民調執政黨又重回領先，看來最終還是當選了才知道誰更得民心。

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