反恐部署宣告失敗！馬利終止法國駐軍 雙方關係再惡化

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】馬利與法國終止駐軍合作，法國在非洲的反恐部署宣告失敗！從前年8月馬利軍方奪權成功後，馬、法關係逐漸惡化，馬利軍方發言人麥加3日更表示，法國近期多次侵犯馬利領空，只好取消雙方2014年即簽署的軍事合作。但法國總統馬克宏反控馬利軍政府與俄國傭兵團結黨，以保護其權力。

法國駐軍是為反恐

法國與西非前殖民國馬利的軍事關係會逐步終了嗎？根據《半島電視台》報導，馬利軍政府宣布，將毀棄與法國的駐軍防務協議，並譴責仍駐紮未撤的法軍是公然侵犯馬利主權，發言人麥加上校提到，這兩年法國多次侵犯馬利領空，只能遺憾取消2014年雙方就起草的合作協議。

法國軍事干預西非其實是為了反恐，法、馬雙方蜜月時期，就是因為馬利當局無力控制領土，伊斯蘭激進武裝團體從2012年就開始佔地為王，並在沙赫爾地區形成恐怖主義溫床，法國也在2013年將軍事干預行動命名為「新巴爾幹行動」，顧名思義為跨境的區域反恐，搭配聯合國的維和部隊，分派到關係不錯的前殖民地馬利、布基納法索、奈及利亞與查德，隨後還領導了專注打擊沙赫爾地區的「拓馬特遣隊」（Takuba）。

馬利輿論不信任法軍

另一則半島電視台報導，但在2020年，馬利國內輿論對法國反恐行動的低效率，且沙赫爾地區持續治理不良，武裝團體反而一路長驅直入，發展到貝南、象牙海岸等國，反恐行動看不到盡頭，馬利軍方藉此連發動兩度政變取得政權，並選擇與歐洲勢力道別，巴黎北索邦大學教授迪亞瓦拉表示，沙赫爾地區的公眾輿論傾向靠本地軍方，寧願打通與叛軍對話的橋樑，而不再信任國際軍事相助。

France24報導，至於法國總統馬克宏仍不願承認在西非的軍事活動失敗，他反控與西非國家關係破裂的最後一根稻草，是俄羅斯惡名昭彰的傭兵團：瓦格納。

馬克宏提到，馬利軍政府掌權後所能找到的最佳合作夥伴就是瓦格納，他們目標與輿論不同，根本不是打擊恐怖主義，只是想利用瓦格納的武力與資金、保護自己掌權的權力。

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