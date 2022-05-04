不只自走砲 美售台「刺針」導彈也恐延遲交付

（德國之聲中文網）台灣國防部週二（5月3日）證實，「由於國際形勢變化」，美國售台的人攜式「刺針」（Stinger）飛彈今年可能延遲交付。該部稱，原因是美國的供應鏈受到烏克蘭戰爭的影響。

綜合台媒報導，台灣為強化單兵防空戰力向美國採購了250枚刺針導彈，原訂於2025年以前完成採購，軍方共編列預算新台幣133億元。但由於俄烏戰爭影響美國軍武產能，刺針導彈交付恐會延宕。

路透社報導，刺針導彈在烏克蘭戰爭中成功阻止俄羅斯飛機侵略，需求量龐大，美國供應量也受到影響而萎縮，生產更多的防空武器正面臨巨大障礙。

台灣國防部陸軍司令部計畫處副處長朱文武在3日的記者會上表示，「軍隊將協調全部的採購計劃，持續要求美軍按照合約正常執行。」

為了協助台灣提高抵禦中國攻擊的能力，包括使用導彈等精確武器，美國官員一直在推動台灣進行軍事現代化。外界關注售台武器延遲交付恐會影響台灣的軍事防禦升級。有台灣民意代表亦質疑，美國對台軍售延宕對「堅若磐石」的台美關係造成影響。

美國對台出售軍武一直令中國感到不悅，加劇了北京和華盛頓之間的緊張關係。截至目前，北京尚未對此次美國售台武器延遲交付做出公開回應。

M109A6自走砲也延遲

不只刺針導彈，本週稍早台灣國防部也證實美國售台的M109A6自走砲軍購案因產能排擠將延遲交貨。

M109A6軍購案是拜登政府對台批准的首項軍售案，總價7.5億美元，原訂首批於2023年交付，但因「產能排擠」，美國已向台灣表示最快也要2026年後才能交付。

台灣國防部表示，因應M109A6自走砲延遲交貨，美國也提供了一些替代方案選項，例如海馬士多管火箭系統（HIMARS）的遠程精確打擊武器系統，台灣正在評估該項提議。台灣陸軍司令部計畫處副處長朱文武稱：「凡是能夠提升我們聯戰效能，增進地面防衛能力的，各項新式武器裝備，均會依程序納入武獲選項，將我們所獲的資源發揮最大的效益。」

至於其他向美採購武器是否可能也延遲，台灣國防部發言人孫立方3日稱，陸軍預計採購的108輛M1A2T新式戰車「進度正常」，預計2027年交貨；空軍也持續與美國接觸，以確保新式F-16戰鬥機在2026年前如期交付。

美議員要求優先處理對台軍售

美國售台武器接連傳出延遲風險，被認為立場友台的美國參議員盧比歐（Marco Rubio）3日提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act）。

草案提出要修訂美國《台灣關係法》，要求美方優先處理對台軍售案、不再限制售台武器須為防衛性質，讓台灣也可取得攻擊性武器，並呼籲美台建立共同訓練、軍事演習計畫，以抵禦中國。

（綜合報導）

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