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美日國安高層會談 歡迎拜登訪日、持續合作應對俄國

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）3日會晤日本安保局顧問秋葉剛男，國安會發布聲明表示，雙方同意持續密切合作應對俄羅斯的侵略，秋葉剛男歡迎拜登本月下旬造訪日本，有助強化美日同盟，推動自由開放印太地區的願景。

國安會發言人華森（Adrienne Watson）表示，蘇利文和秋葉剛男會晤期間討論拜登將造訪日韓的準備工作，秋葉剛男歡迎拜登訪問東京，稱這將釋放美國對印太地區承諾的強烈訊號。

拜登將在東京會晤日本首相岸田文雄，秋葉剛男說，美日領導人會面將為肯定美日同盟、採取步驟強化區域嚇阻力量，以及促進自由開放印太區域願景的良機。

蘇利文在會中讚揚日本制裁俄羅斯、援助烏克蘭的舉動，美日同意持續合作應對俄羅斯的侵略。

拜登將在20日至24日出訪南韓和日本；在此之前，日本國安官員率團訪問華府，秋葉剛男3日也拜會國務卿布林肯（Antony Blinken），日本防衛大臣岸信夫4日將會晤國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）。

白宮並未詳細說明拜登這趟訪問的日期規畫，但綜合日韓等外媒日前報導，拜登將在20日到22日訪問南韓，21日會晤屆時已是南韓總統的尹錫悅，停留兩天一夜後前往日本；拜登預計在23日會晤岸田文雄，24日參與美日印澳四方安全對話（Quad）峰會，與各國領導人互動。

日本 拜登 國安會

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